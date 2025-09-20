Velázquez destaca el papel ejemplar de AFA Toledo en la defensa de las personas con Alzheimer y sus familias

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, conversa con varias mujeres que han asistido al almuerzo solidario organizado por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Toledo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha subrayado este domingo el papel ejemplar de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Toledo (AFA Toledo) en la defensa de los derechos de las personas que padecen esta enfermedad y de sus familias. Lo hizo durante el almuerzo benéfico organizado por la entidad con motivo del Día Mundial del Alzheimer, donde trasladó el «apoyo y compromiso del Ayuntamiento de Toledo con todas las familias y profesionales que trabajan cada día en la atención y acompañamiento de los afectados».

Velázquez destacó que la colaboración de la administración local con AFA Toledo es «absoluta», al tratarse de una entidad «tan importante» para la ciudad. En este sentido, agradeció la labor que realiza la asociación para que «tantas familias reciban el apoyo y acompañamiento que necesitan» en un proceso que cambia por completo la vida de los afectados.

El regidor se refirió también al lema de este año, centrado en la igualdad de derechos, y aseguró que «una sociedad no puede considerarse plena si no garantiza el libre ejercicio de los derechos de todas las personas, independientemente de su condición». Añadió que el Gobierno municipal trabaja «para hacer mejor las cosas que ayer» y garantizar que en Toledo se respeten y se promuevan esos derechos.

Una trayectoria de casi tres décadas

En su intervención, Velázquez reconoció los casi 30 años de historia de AFA Toledo y su papel como referente para otras asociaciones del tercer sector. «Sois un ejemplo y una huella que se ha multiplicado en un tejido social que no deja de crecer y que impulsa a las administraciones a no mirar hacia otro lado», afirmó.

El alcalde quiso poner en valor también la labor de los profesionales y voluntarios que atienden directamente a las familias y a las personas diagnosticadas con Alzheimer, no solo a través de terapias como logopedia o fisioterapia, sino también mediante la atención psicológica, «fundamental para mantener la estabilidad emocional en un proceso tan complejo».

Al almuerzo también han asistido la directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria, Teresa Marín, la portavoz de la Diputación de Toledo y alcaldesa de La Puebla de Montalbán, Soledad de Frutos, y la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Toledo, Marisol Illescas, y Noelia de la Cruz, Marta Medina y Laura Villacañas concejalas socialistas en el Consistorio de la capital regional.

Finalmente, reiteró el compromiso del Ayuntamiento con la asociación y con todas las personas afectadas. «Tenéis una institución que os acompaña, que os escucha y que siempre tendrá las puertas abiertas; ojalá no fuera necesario que existierais, pero ya que lo es, hay que celebrarlo. Sois un ejemplo y hacéis que quienes tenemos responsabilidades nos obliguemos a trabajar para ser cada día mejores», concluyó.

