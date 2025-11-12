Velázquez desmiente al PSOE y afirma que los concejales socialistas han sido invitados al acto de Toledo Capital Europea de la Cultura 2031

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha respondido este miércoles al Grupo Municipal del PSOE para desmentir que los 11 concejales socialistas no hayan sido invitados al acto de presentación de la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura 2031, que se ... celebrará hoy por la tarde en el Teatro de Rojas.

Velázquez ha asegurado que la invitación se cursó «el viernes de manera personal a todos los concejales, además de la invitación al grupo que se les hizo ayer».

En declaraciones a los medios, el alcalde ha pedido a los socialistas que «se sumen de verdad a la candidatura y lo demuestren con hechos», subrayando que «son los únicos que estaban poniendo palos en las ruedas».

El regidor toledano ha insistido en que la adhesión de los grupos políticos «tiene que ser para aportar y para sumar» y ha sugerido que en el PSOE «parece que tienen mala conciencia o se arrepienten de la actitud que han tenido hasta la fecha».

Asimismo, ha destacado la «unanimidad de toda la sociedad toledana y castellanomanchega» en torno a la candidatura, asegurando que se trata de un proyecto «que trasciende a las personas y a quién esté gobernando en 2031».

Por último, Velázquez ha apostillado que la adhesión de los socialistas «no es con sinceridad, aunque aún tienen oportunidad de demostrar que sí lo hacen de buenas», ha concluido.