Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este jueves 9 de octubre
Cambio en las transferencias
Entra en vigor la nueva normativa para evitar que te estafen

Velázquez: «No descartamos reprobar a Tolón; su actitud con Toledo ha sido lamentable»

El alcalde afirma que «cada cosa de la ciudad que tiene que ver con el Gobierno de España son palos en las ruedas, chinitas en el camino»

El alcalde de Toledo se reafirma en que Tolón es la «mano negra» que hay tras el reparto «arbitrario e injusto» de los fondos europeos

Carlos Velázquez y Milagros Tolón, en una de sus últimas comparecencias públicas el pasado mes de julio durante la firma del Viogén
Carlos Velázquez y Milagros Tolón, en una de sus últimas comparecencias públicas el pasado mes de julio durante la firma del Viogén ABC

V. S. y F.F.

La exclusión de la ciudad de Toledo del reparto de los fondos europeos no solo ha indignado al equipo de gobierno, sino que ha roto por completo las relaciones ya muy deterioradas entre el alcalde, Carlos Velázquez, y la delegada del Gobierno en Castilla- ... La Mancha, Milagros Tolón. El alcalde avanza a ABC que no descarta nada, «ni siquiera una reprobación formal» a la exalcaldesa socialista, a la que señala como «responsable política» del trato recibido por la capital y a la que ha acusado de ser la «mano negra» . «No es que estén rotas las relaciones con la Delegación del Gobierno, es que no hay relación», afirma Velázquez. «No descartamos nada, ni siquiera reprobar a Milagros Tolón, porque hay un malestar muy grande y claro. Es lógico mirarla a ella», añade. El alcalde considera que la actitud de la delegada del Gobierno ha sido «lamentable» y «decepcionante» tras conocerse la exclusión de Toledo de la convocatoria europea. «En lugar de salir a apoyar la demanda de Toledo, ha salido a arremeter contra algo que queremos todos», reprocha.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app