Velázquez: «No descartamos reprobar a Tolón; su actitud con Toledo ha sido lamentable»

La exclusión de la ciudad de Toledo del reparto de los fondos europeos no solo ha indignado al equipo de gobierno, sino que ha roto por completo las relaciones ya muy deterioradas entre el alcalde, Carlos Velázquez, y la delegada del Gobierno en Castilla- ... La Mancha, Milagros Tolón. El alcalde avanza a ABC que no descarta nada, «ni siquiera una reprobación formal» a la exalcaldesa socialista, a la que señala como «responsable política» del trato recibido por la capital y a la que ha acusado de ser la «mano negra» . «No es que estén rotas las relaciones con la Delegación del Gobierno, es que no hay relación», afirma Velázquez. «No descartamos nada, ni siquiera reprobar a Milagros Tolón, porque hay un malestar muy grande y claro. Es lógico mirarla a ella», añade. El alcalde considera que la actitud de la delegada del Gobierno ha sido «lamentable» y «decepcionante» tras conocerse la exclusión de Toledo de la convocatoria europea. «En lugar de salir a apoyar la demanda de Toledo, ha salido a arremeter contra algo que queremos todos», reprocha.

«No puede estar contenta con lo que ha pasado, además siendo de Toledo. Lo que ha hecho es criticar a la empresa, que es la misma que tenía ella cuando era alcaldesa», recuerda Velázquez. El regidor popular insiste en que el Ayuntamiento no busca confrontación, pero sí exige responsabilidad institucional. «Es lógico mirarla a ella por los antecedentes que tenemos», apunta, citando diversos episodios que, a su juicio, reflejan una actitud de bloqueo por parte de Tolón. Velázquez menciona varios ejemplos que, según él, ilustran la falta de colaboración de la Delegación del Gobierno con el actual equipo municipal.

«Ahí están los antecedentes: el cuartel de la Guardia Civil, las terrazas de La Peraleda, las obras de la Delegación del Gobierno y, sobre todo, el tercer carril. Sabemos que se suspendió una reunión con la Guardia Civil para materializar el acuerdo con la Junta y con ellos mismos, para trasladar el cuartel a dos parcelas del polígono. Nosotros siempre hemos querido que se quedara en Palomarejos, pero atendiendo a la demanda de la Guardia Civil, que era necesaria y urgente, ella suspendió esa reunión. No se está ayudando en nada a la ciudad. En nada, en nada», lamenta.

El alcalde insiste en que, en lo que respecta al Gobierno de España, «cada iniciativa se encuentra con obstáculos; cada cosa que tiene que ver con el Gobierno de España son palos en las ruedas, chinitas en el camino. Siempre, siempre», critica.

Visiblemente molesto, Velázquez reconoce sentirse decepcionado por el deterioro de la relación institucional. «A mí me parece lamentable y triste. Es lo peor de la política. Me gustaría que las cosas fueran de otra manera», confiesa y subraya, sin embargo, que mantiene una buena relación con otros socialistas históricos de la ciudad. «Tengo muy buena relación con Joaquín Sánchez Garrido, que fue alcalde del Partido Socialista, y también con Emiliano, con Agustín o con Juan Ignacio. Todos ellos sienten la ciudad como suya, pero no encuentro lo mismo en mi antecesora en el cargo», señala.