Velázquez confía en que el AVE Madrid-Lisboa con parada en Toledo pueda estar operativo en 2030

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, se ha referido este domingo al informe de la Comisión Europea que sitúa en 2034 la fecha prevista para la llegada del AVE Madrid-Lisboa con parada en Toledo. A preguntas de los medios, ha asegurado que el Ayuntamiento « ... no se resigna» y mantiene su objetivo de que la infraestructura esté operativa en 2030.

«No vamos a resignarnos a que sea 2034. Creo que todavía estamos en plazo para que pudiera estar la línea de alta velocidad en el año 2030», ha afirmado el alcalde, quien ha precisado que el documento de Bruselas «solo garantiza para 2030 la electrificación de la antigua vía, que en ningún caso es alta velocidad».

Velázquez ha recalcado que Toledo «sigue formando parte de la ecuación» y ha pedido al Gobierno central que responda cuanto antes a las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento, fruto de una «participación intensa» con «más de cien colectivos» de la ciudad.

Según el alcalde, la propuesta municipal «daba solución a todas y cada una de las objeciones planteadas», desde la protección arqueológica y medioambiental hasta el impacto visual y los condicionantes derivados de la declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

El regidor ha destacado la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que también respaldó el proyecto, y ha expresado su deseo de que «este mes de noviembre se convoque una reunión definitiva» y se adopte una decisión.

«Si eso sucede, podríamos afirmar que la línea de alta velocidad podría ser una realidad en 2030, con Toledo como protagonista», ha concluido.