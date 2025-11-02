Velázquez confía en que el AVE Madrid-Lisboa con parada en Toledo pueda estar operativo en 2030

Suscribete a
Carlos Velázquez, alcalde de Toledo
Carlos Velázquez, alcalde de Toledo

J. Guayerbas

Toledo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, se ha referido este domingo al informe de la Comisión Europea que sitúa en 2034 la fecha prevista para la llegada del AVE Madrid-Lisboa con parada en Toledo. A preguntas de los medios, ha asegurado que el Ayuntamiento « ... no se resigna» y mantiene su objetivo de que la infraestructura esté operativa en 2030.

