Velázquez acusa abiertamente a Tolón de torpedear los proyectos importantes del Gobierno de Sánchez en Toledo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha puesto este jueves nombre y apellidos a la persona que, en su opinión, está 'torpedeando' los proyectos importantes del Gobierno de España para la ciudad de Toledo, en especial, el tercer carril que solucionaría en parte los problemas de tráfico en la T0-23 que une el Polígono y Santa Bárbara. «Milagros Tolón es la responsable de este contrato como delegada del Gobierno y no sabemos por qué no han comenzado las obras«, ha dicho Velázquez, que ha recordado que siendo alcaldesa de Toledo se comprometió a que iban a comenzar en 2022.

Noticia Relacionada Alcalde pide a Tolón «que deje de engañar» a los toledanos con la promesa del tercer carril Valle Sánchez El portavoz del equipo de gobierno ha recordado que hace cuatro años la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha anunció que la licitación de estas obras era «inminente»

Velázquez ha explicado que cuando llegó al Ayuntamiento el Ministerio de Transportes y Movilidad, que dirige Óscar Puente, tenía pendientes cuatro actuaciones con Toledo y, dos años después, solo ha ejecutado una, la de la rotonda del Salto del Caballo, un ajardinamiento que costó 300.000 euros al que no se puede acceder y un carril bici «que no va ningún lado». La segunda obra está en ejecución, el otro carril bici y la pasarela sobre la T0-23 y, sin embargo, las dos más importante, «las que tienen que mejorar los problemas de la ciudad» no han empezado, como el puente entre Azucaica y el Polígono y, sobre todo, el tercer carril, que sigue sin licitarse, algo que hace sospechar al equipo de gobierno de una «mano negra». «Estamos casi en julio del 2025 y no tenemos noticias de la obra del tercer carril», ha dicho.