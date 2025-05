Velasco, sobre las familias de la Peraleda: «Es lamentable y ruin que el PSOE las utilice para hacer política»

El portavoz del Grupo Municipal Popular, José Manuel Velasco, ha asegurado que «es lamentable y ruin que el PSOE utilice la situación de familias vulnerables para hacer política». Así ha respondido a las últimas declaraciones de la oposición sobre el desalojo de las tres familias de la Peraleda, y al mismo tiempo, ha recordado que los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Toledo han ofrecido todos los recursos a su alcance y que les permite las competencias municipales. Entre ellos, ha asegurado Velasco, la reserva de un hostal y la tramitación de las ayudas de emergencia para atender sus necesidades vitales básicas, pero «reitera que las competencias para ofrecer una solución habitacional indefinida, son de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha».

El portavoz popular ha afirmado que los cinco menores se encuentran atendidos por familiares de primer grado y acuden a sus viviendas para el aseo y la manutención diaria.

No obstante, Velasco ha dejado claro al Partido Socialista, que «Tagus no puede cortar el agua de una toma que no existe, porque esta edificación ni era una vivienda, ni tenía célula de habitabilidad». Además, ha insistido en que el derribo de esta construcción ha anulado la conexión ilegal a la red de abastecimiento de agua por la que se estaban suministrando.

Velasco también ha asegurado que «resulta llamativo, que el PSOE defienda y promueva un asentamiento ilegal, en el que, según informes técnicos, estaban en riesgo la salubridad y la integridad de las familias»

Por último, el PP exige al PSOE una rectificación inmediata de las palabras en las que la portavoz socialista, Noelia de la Cruz, afirmaba que «algún amigo del alcalde va a construir una discoteca en el espacio que ocupaban tres familias vulnerables y que ha sido demolido». Si no rectifican, ha asegurado Velasco, «tomaremos las medidas legales oportunas».