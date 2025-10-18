Veintisiete años de cultura en el Alcázar: la Biblioteca de Castilla-La Mancha celebra su aniversario con una mirada a las mujeres de clausura

La Biblioteca de Castilla-La Mancha, ubicada en el Alcázar de Toledo, celebra su 27 aniversario consolidada como uno de los grandes referentes culturales de la región. Así lo ha subrayado el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, quien ha destacado ... que «la Biblioteca de Castilla-La Mancha es un referente del dinamismo cultural tanto de la capital regional como de la provincia de Toledo y del conjunto de la región».

Con motivo de la efeméride, Gutiérrez ha inaugurado la exposición 'De los muros al cielo: mujeres y clausura', organizada por la Biblioteca Regional en la sala Borbón Lorenzana, donde permanecerá abierta hasta el 31 de enero. La muestra incluye un amplio programa de conferencias, visitas y paseos culturales, y pone en valor el legado conventual de Toledo «rescatando la memoria de las mujeres que les han dado vida y que viven en ellos en la actualidad».

El delegado provincial ha destacado que, desde su apertura al público el 16 de octubre de 1998, la Biblioteca ha sumado más de 60.000 usuarios y usuarias, lo que equivale a la incorporación de unas 2.200 nuevas personas al año, además de registrar 286.000 visitantes en 2024, una media de 900 diarios. «Durante estos 27 años, la Biblioteca ha ofrecido servicios bibliotecarios innovadores adaptándose a la constante evolución y transformación experimentada en estas más de dos décadas y media», ha subrayado.

En el último año, la Biblioteca ha contabilizado 109.376 préstamos a domicilio y ha acogido 678 actividades culturales, entre exposiciones, cursos, música, teatro, conferencias y presentaciones literarias, además de 17 clubes de lectura. «La ciudadanía ha respondido desde el primer día y ese respaldo es lo que augura un futuro largo y fructífero a la Biblioteca de Castilla-La Mancha», ha afirmado Gutiérrez, quien ha querido reconocer «el papel fundamental desempeñado por los diferentes equipos directivos y el personal que han mantenido el pulso de la Biblioteca», agradeciendo su labor en la figura de la actual directora, María Dolores Cristóbal.

'De los muros al cielo'

La exposición 'De los muros al cielo' pretende acercar al público la vida en los conventos de clausura de Toledo «a través de la experiencia cotidiana de las mujeres que los han habitado y que los habitan en la actualidad». La muestra ofrece un recorrido desde los primeros cenobios y beatarios medievales hasta las comunidades actuales, hoy sostenidas, en gran parte, por vocaciones procedentes de Asia, África o América.

En el acto de inauguración participaron también el nuevo director del Museo del Ejército, el general Francisco Germán Martínez Lozano, y la priora del convento de Santa Isabel, sor Montse, quien ha contribuido a la exposición con la cesión de valiosos manuscritos de su archivo conventual.

Gutiérrez ha agradecido el trabajo de las comisarias y la «generosidad de los conventos toledanos» por su colaboración, y ha puesto en valor «esta interesantísima y novedosa visión que pone en valor el legado conventual en la ciudad, rescatando la memoria de las mujeres que les han dado vida y ofreciendo claves para comprender mejor nuestra historia a través de sus auténticas protagonistas».

Manuscritos de gran valor histórico

Entre las piezas más destacadas se encuentran dos manuscritos de gran valor histórico: uno del convento de Santa Isabel, redactado por sor Ana de Cristo, que relata el viaje que realizó en 1570 a Filipinas para fundar el primer monasterio de clarisas en Manila; y otro del convento de Santo Domingo el Antiguo, con documentación sobre las rentas derivadas de molinos situados junto al Tajo entre 1470 y 1773.

La exposición se completa con un programa de conferencias y visitas guiadas que comenzará el martes 28 de octubre con la charla «Beatas y beaterios. La búsqueda de la autoridad e independencia en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna».

El ciclo continuará con las conferencias 'Voces desde el claustro. El convento como centro de creación' el miércoles 12 de noviembre y «El convento como centro de creación literaria» el miércoles 26 de noviembre. Además, se han programado recorridos por los conventos de Santa Isabel de los Reyes, Santo Domingo el Real y San Pablo, así como un paseo literario por espacios vinculados a las escritoras conventuales, que conectará la ciudad con sus biografías y obras.

Finalmente, José Gutiérrez ha invitado a la ciudadanía a visitar la muestra, a la que ha definido como «un homenaje a todas esas mujeres que hicieron de los conventos su lugar de vida, de memoria y de ciudad, y que nos han dejado un legado que merece ser reconocido y conocido».