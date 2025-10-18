Suscribete a
Veintisiete años de cultura en el Alcázar: la Biblioteca de Castilla-La Mancha celebra su aniversario con una mirada a las mujeres de clausura

La institución cultura regional supera los 60.000 usuarios y celebra su 27º aniversario con la exposición 'De los muros al cielo', dedicada a las mujeres que habitaron los conventos toledanos

En el último año, la Biblioteca ha contabilizado 109.376 préstamos a domicilio y ha acogido 678 actividades culturales. Registra una media de 900 visitantes diarios

Un total de 266 municipios de Castilla-La Mancha se beneficiarán de la nueva convocatoria de ayudas a bibliotecas públicas

La Sala Borbón Lorenzana acoge la exposición 'De los muros al cielo: mujeres y clausura', que hoy ha sido inaugurada dentro de los actos de celebración del vigesimoséptimo aniversario de la Biblioteca
ABC

Toledo

La Biblioteca de Castilla-La Mancha, ubicada en el Alcázar de Toledo, celebra su 27 aniversario consolidada como uno de los grandes referentes culturales de la región. Así lo ha subrayado el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, quien ha destacado ... que «la Biblioteca de Castilla-La Mancha es un referente del dinamismo cultural tanto de la capital regional como de la provincia de Toledo y del conjunto de la región».

