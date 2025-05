A los vecinos de Santa Bárbara no les gusta el proyecto de las 40 viviendas de la EMV: «Va a tensionar más la zona»

La Asociación Vecinal Alcántara de Toledo se ha pronunciado sobre el proyecto de construcción de 40 viviendas públicas en la calle Navidad, en el barrio de Santa Bárbara, que está impulsando el Ayuntamiento.

«Creemos que en estos momentos no es adecuado ni oportuno llevar a cabo esta construcción en una zona ya muy tensionada urbanísticamente», afirman en un comunicado en el que dicen entender «la necesidad urgente de vivienda pública en la ciudad de Toledo, especialmente para jóvenes y familias, pero esa necesidad no puede justificar desarrollos que no tienen en cuenta el entorno ni la opinión del vecindario».

Afirman también que «los vecinos y vecinas de la zona se han dirigido a esta asociación con preocupación por la falta de información y por el impacto que esta construcción podría tener y muchos expresan su desacuerdo con la ubicación elegida, y nos trasladan su malestar por no haber sido consultados previamente».

Desde la Asociación Vecinal Alcántara «defendemos que existen otras zonas más adecuadas dentro del propio barrio para construir nuevas viviendas, como los solares disponibles en los terrenos de las antiguas casas bajas militares de la Academia. Es ahí donde debe planificarse cualquier futuro desarrollo urbanístico, y no en una zona que ya sufre saturación y presión urbanística».

Además, denuncian «que en ningún momento se ha informado ni consultado a los vecinos y vecinas sobre este proyecto». «Nos parece inadmisible que decisiones de esta magnitud lleguen al barrio a través de los medios de comunicación. La participación vecinal no puede seguir siendo ignorada ni tratada como un mero trámite».

En el comunicado dejan claro que «esa zona necesita ser adecentada y puesta en valor para el uso y disfrute del vecindario, pero no a través de la construcción de nuevas viviendas« porque lo que necesita el barrio son »espacios de encuentro, zonas verdes y equipamientos que mejoren la calidad de vida, no más edificaciones que agraven la ya difícil situación urbanística del entorno.« Somos conscientes de la necesidad de más vivienda pública en Toledo. Precisamente por eso exigimos que se construya de forma sostenible, razonable y, sobre todo, con el respaldo del barrio».

Por último, desde la Asociación Vecinal Alcántara afirman que «el futuro de Santa Bárbara debe construirse con Santa Bárbara, y no de espaldas a quienes aquí vivimos».

