Los vecinos piden que el mercadillo el 'Martes' vuelva al Casco Histórico de Toledo y proponen el paseo de Recaredo

El Ayuntamiento de Toledo ha acogido este lunes una nueva reunión del Consejo de Participación Ciudadana del Distrito de Casco Histórico-Azucaica, un encuentro en el que Iniciativa Ciudadana ha pedido que el mercadillo el 'Martes' vuelva a celebrarse en el Casco Histórico, el barrio en el que se creó en el siglo XV. Su portavoz, Hilario Alarcón, ha propuesto que se instale en el Paseo de Recaredo, tras descartarse la Vega, en donde se celebró hasta el año 2021, cuando fue trasladado al barrio de Santa Teresa para garantizar la seguridad de los vecinos ante el peligro de derrumbe de algunos árboles que se fueron afectados por los temporales. Según ha dicho, este traslado supuso un perjuicio a los vecinos del Casco Histórico y lamentó que este tipo de medidas dejan al barrio sin servicios para los vecinos, con una política que apuesta solo por el turismo.

El Consejo de Participación ha aprobado estudiar la propuesta, aunque el concejal de Promoción Económica, Juan Marín, que se abstuvo, ha afirmado que «hoy por hoy» no está previsto que el 'Martes' abandone Santa Teresa. Lo que sí ha confirmado es que el acuerdo con la Junta de Comunidades es que Farcama regrese en 2026 a la Vega, tras las obras que está realizando el Ayuntamiento de Toledo y que terminarán en la próxima primavera.

En lo que no hubo unanimidad fue en la solicitud, realizada también por Iniciativa Ciudadana, para convocar la Comisión de Seguimiento de la ordenanza reguladora de la publicación y rotulación en el ámbito de la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad, que, según denunció Alarcón, «no se cumple en la ciudad», algo que debería «sonrojar» al Ayuntamiento, en palabras del portavoz de IU, Txema Fernández.

La reunión del Consejo de Participación del Casco Histórico-Azucaica ha estado presidida por el concejal del Río Tajo, Medioambiente y Deportes, Rubén Lozano, quien informó sobre algunos proyectos relacionados con estos dos barrios, como la instalación de los toldos contra el calor en la calle Comercio, los puntos de reciclaje o la incorporación este año del pabellón deportivo del colegio de San Lucas a la oferta del Patronato Municipal de Deportes. Además, ha adelantado que ya hay 99 calles del Casco Histórico que han eliminado el bolseo y anunció que la siguiente fase se va a poner en marcha en breve.

En la reunión vecinal también ha habido un recuerdo para el historiador y profesor Francisco García Martín, que falleció el pasado mes de agosto; era un activista cultura de la ciudad y asiduo a este Consejo, como ha recordado la concejal Marisol Illescas.