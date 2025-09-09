Vecinos de Palomarejos en Toledo alertan del aumento de los «pisos patera»

El Consejo de Participación Ciudadana del Distrito Centro de Toledo, presidido por el concejal Juan José Alcalde, ha abordado la creciente preocupación de los vecinos de Palomarejos ante la aparición de lo que califican como «pisos patera» en distintas calles del barrio.

Francisco Arce, en representación de la Asociación de Vecinos 'La voz del barrio', ha puesto sobre la mesa esta inquietud con una pregunta directa: «¿Las viviendas patera con legales? ¿Cuentan con licencia de Urbanismo?». Según ha explicado, han detectado cómo locales comerciales se han transformado en viviendas en condiciones que consideran inadecuadas, además de temer las consecuencias que esto puede tener tanto en la convivencia como en la seguridad del barrio.

Ante estas cuestiones, el concejal de Urbanismo, Florentino Delgado, ha querido matizar la situación recordando que «la vivienda es un bien de primera necesidad y si un local no tiene un uso activo puede destinarse a vivienda porque cubre una necesidad, hay jurisprudencia al respecto».

Delgado ha recalcado así que la transformación de un local en vivienda entra dentro del «ámbito particular y personal» de cada propietario, siempre y cuando se cumpla la normativa vigente. «Si no cumplen, no se dan licencias. El procedimiento pasa por informes técnicos y finalmente una inspección que determina si la vivienda reúne los requisitos de habitabilidad», ha dicho.

Un debate abierto

El intercambio entre vecinos y responsables municipales refleja un debate que va más allá del barrio de Palomarejos: el equilibrio entre la necesidad de vivienda y el cumplimiento de unas condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad, como ha expuesto el concejal de Izquierda Unida, Txema Fernández. Mientras los residentes exigen un mayor control para evitar situaciones de hacinamiento, incluso, de conflicto y mala convivencia, el edil responsable del área de Urbanismo ha reiterado que existen procedimientos técnicos y legales, como las inspecciones, que garantizan que solo prosperen aquellas transformaciones de locales a vivienda que cumplen con la ley.

Obras en las plazas Berna y Cataluña

De otro lado, el Ayuntamiento invertirá parte del remanente de tesorería en la mejora de espacios públicos de los barrios de Palomarejos y Buenavista. En concreto, se financiarán dos obras que buscan revitalizar enclaves de uso cotidiano para los vecinos, como son la plaza de la calle Berna, ubicada en la avenida de Europa, y la plaza de Cataluña.

Según ha adelantado Juan José Alcalde, portavoz del Gobierno municipal, ambas intervenciones dan respuesta a una demanda vecinal, al tiempo que impulsan la recuperación de espacios de convivencia en ambos barrios del distrito centro.