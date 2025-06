Los vecinos de la Legua denuncian la angustia que vivieron por el incendio en un parque que estaba «lleno de matorrales»

El espectacular incendio que asoló la noche del lunes el parque Juan de Vergara de La Legua, en la calle Jerónimo Ceballos, estuvo a punto de afectar a varias viviendas de este barrio toledano. La eficaz actuación de los bomberos, que controló el fuego en unos minutos, evitó un desastre de mayores consecuencias. No obstante, los vecinos de esta zona de la ciudad vivieron minutos de angustia porque las llamas llegaron a estar muy cerca de sus casas. La Asociación de Vecinos La Legua-Cigarrales ha denunciado, pasado el susto, que si hubiera estado el parque limpio y cuidado de matojos y no «lleno de matorrales, rastrojos y plantas en descontrol» el incendio se podría haber evitado. «Pagamos impuestos altos para que podamos tener como el resto de toledanos y toledanas servicios básicos y mínimos para vivir de forma confortable, en nuestros lugares de residencia. Queremos y exigimos al Ayuntamiento que tome medidas ya poder hacer vida en el barrio, y lo único que vemos es que el barrio crece, que las zonas no se cuidan, que crecen los matorrales y no se hace nada», han denuncian en sus redes sociales que llevan tiempo pidiendo que este parque tenga una intervención decidida por parte del Ayuntamiento, y se convierta en el eje estratégico y vertebrador, como zona de ocio, verde y de servicios para los vecinos».

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha denunciado la falta de planificación del alcalde, Carlos Velázquez, ante el riesgo de incendios y el abandono de las zonas verdes, al mismo tiempo que ha lamentado, una vez más, que el gobierno del PP y Vox haya llegado tarde a pesar de haber sido advertido por el Partido Socialista.

Ha recordado que el grupo socialista ya alertó al alcalde ya su equipo de la necesidad urgente de actuar en las zonas verdes tras las lluvias intensas y la llegada de las altas temperaturas. «Miren cómo están los alrededores de la ciudad, cómo está la vegetación próxima a las viviendas, solo hace falta darse cuenta de una vuelta».

Tras apenas diez días de altas temperaturas, Toledo ha registrado ya dos incendios en entornos urbanos, muy próximos a viviendas, poniendo en riesgo a los vecinos y vecinas, ha explicado Noelia de la Cruz recordando los dos incendios que se produjeron ayer la ciudad.

«Y ahora, el alcalde sale diciendo que hay que intensificar las labores de desbroce. No, señor alcalde. Lo que había que haber hecho era planificar. Lo que había que haber hecho era prevenir. Para eso le pagan, para eso están ustedes al frente del Ayuntamiento, pónganse a trabajar, y no lo decimos solo nosotros, también lo han dicho los vecinos y vecinas, que han sido testigos de esta dejadez», ha señalado Noelia de la Cruz.

En su intervención, ha advertido además que lo que está ocurriendo con los incendios no es un hecho aislado, es la consecuencia de una gestión marcada por la falta de previsión ya que lo mismo ocurre con la desinsectación y desratización: ratas, mosquitos y garrapatas, como ocurrió el verano pasado en la piscina municipal de Santa Bárbara.

«Invitamos al alcalde a darse un paseo por los diferentes barrios de la ciudad para comprobar el estado de las zonas verdes, muchas de ellas pegadas a viviendas. El riesgo es evidente y gobernar exige planificación y prevención, dos palabras que, lamentablemente, no están en el diccionario de este alcalde», ha concluido.

El PSOE recuerda que en 2024 el gobierno de Velázquez recortó un 20 por ciento con respecto al año anterior el presupuesto al desbroce destinado en la ciudad, a lo que se sumó la demora en la adjudicación del contrato de estos trabajos, por lo que los trabajos de desbroce se iniciaron tarde.

En otro orden de cosas, el Grupo Socialista también ha solicitado al equipo de gobierno que, si no ha enviado los requerimientos a privados ya otras instituciones para que tengan desbrozadas y limpias sus parcelas, lo hagan ya, y si no que actúen de oficio los servicios municipales y luego se lo reclamen, pues está en juego la seguridad de las personas, ha denunciado el portavoz socialista.

Desde IU, Txema Fernández, su portavoz, criticó que las labores de desbroce han sido «insuficientes, ineficaces y, además, con mucha falta de previsión.

.

Más temas:

Incendios

Tiempo