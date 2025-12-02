Suscribete a
Toma de posesión de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana

Vecino del piso superior al del incendio en Toledo: «Estábamos durmiendo y, de repente, se ha oído una explosión que ha retumbado todo»

Alberto, estudiante que vive de alquiler en el segundo piso del edificio de Buenavista que ha sufrido una explosión en la primera planta, asegura que ha habido dos explosiones

Un vecino de 52 años y dos agentes de Policía Nacional hospitalizados por el incendio de un bloque de pisos en Toledo

FRAN MALARA

Toledo

Alberto, un estudiante que vive de alquiler en el piso superior al del incendio del edificio del barrio de Buenavista en Toledo, que se ha producido este martes sobre las 9:00 horas, ha contado a los medios de comunicación que «estábamos durmiendo y, de ... repente, se ha oído una explosión que ha retumbado todo».

