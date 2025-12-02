Alberto, un estudiante que vive de alquiler en el piso superior al del incendio del edificio del barrio de Buenavista en Toledo, que se ha producido este martes sobre las 9:00 horas, ha contado a los medios de comunicación que «estábamos durmiendo y, de ... repente, se ha oído una explosión que ha retumbado todo».

En ese momento, él y su compañera han salido «con lo puesto» a la calle y han visto que salía mucho humo de la puerta del vecino de abajo. «Estaban intentando abrirla y, cuando hemos salido del edificio, había fuego por todos sitios y ha habido una segunda explosión, o sea que no sabemos realmente qué es lo que podría haber ahí dentro», ha relatado.

Alberto señala que no ha visto salir al vecino de abajo, pero sí su compañera. Después, indican, ha llegado su mujer. «O sea que la mujer no estaba dentro del piso en el momento, también tienen un hijo que estaba en el colegio, o sea que menos mal. Entonces no sabemos si realmente había alguien dentro, la ha pillado dentro. Sabemos que estaba fuera, pero ya no sabemos».

El estudiante ha dicho que están esperando noticias sobre su piso, que no saben si ha sufrido daños en su interior, aunque los agentes les han dejado entrar ya al domicilio para sacar los bienes de primera necesidad.

Aún se desconocen las causas del incendio, pero según ha opinado Alberto, «lo que ha explotado yo creo que tiene toda la pinta de ser una bombona de gas porque una estufa no genera esa combustión, sobre todo para dos explosiones, es raro», aunque duda de si la calefacción del edificio es de gas o agua.