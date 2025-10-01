Vampiros, fantasmas y zombis: Toledo vivirá en noviembre un fin de semana de miedo

Dice David Roas, docente y escritor, que «tememos a la muerte, por lo desconocido y tememos a lo que de la muerte puede volver». Unas palabras que del 14 al 16 de noviembre cobrarán más fuerza con la celebración de las VI Jornadas de Literatura de Terror Aplicada que se celebrarán en el castillo de San Servando Toledo, donde será, junto a otros autores destacados, uno de los ponentes de esta cita literaria.

Bajo el título 'Los no muertos', en esta edición se abordará el miedo a la muerte y al regreso de los muertos a través de charlas especializadas, sesiones prácticas y talleres de escritura creativa. El gerente de la librería Hojablanca, Víctor Martín, ha sido este miércoles el encargado de presentar este sexto encuentro anual de análisis, creación y celebración del terror en la literatura en el que se abordarán tres arquetipos del imaginario del terror: los vampiros, los fantasmas y los zombis.

«Es un programa muy potente donde estarán presentes ponentes muy reconocidos que nos harán pasar 'unos ratos malos'», ha explicado Martín., tras recordar que estas jornadas, que arrancaron en 2019, se celebraban todos los miércoles del mes de noviembre pero «aunque el contenido era muy bueno el formato se iba agotando». Por ello, en esta ocasión «hemos apostado por aglutinar todo el fin de semana» para que no solo venga gente de Toledo sino de otros rincones de la geografía española.

Entre los ponentes que participaran en este encuentro destacan, a parte de David Roas, Julio Ángel Olivares, Rubén Sánchez Trigos, Patricia Esteba Arlés y Michelle Roche Rodríguez. La jornada se cerrará con una mesa redonda donde debatirán «sobre la relación del cine y la literatura de terror» Jesús Palacios, Antonio Trashorras y Jimina Sabadú.

Además, habrá talleres de escritura «con autores y editores de referencia», como son David Remartínez, Fernando Iwasaki y Juan Casamayor, que enseñarán a «la gente que le gusta escribir y cómo buscar un hueco para meter su obra» podrán «aprender cómo preparar una novela, cómo escribir y cómo publicarla», ha precisado el gerente de Hojablanca.

Toda esta programación estará «sazonada» con proyecciones cinematográficas de títulos clásicos pero «todavía no hemos decidido los títulos por lo que mantendremos un poquito de incertidumbre pero intentaremos, ha añadido, »salir un poco de lo gore, de lo sangriento«.

Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de octubre donde los menores de 30 años tendrán un descuento de hasta 120 euros; y las inscripciones anticipadas se incentivan con un descuento de 50 euros. «Esperamos llegar al centenar de participantes», ha deseado Martín, quien ha recordado la posibilidad de apuntarse no solo a las jornadas, sino también de comer e incluso, dormir en el castillo de San Servando donde «puede pasar cualquier cosa misteriosa en un momento».

