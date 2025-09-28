Valparaíso celebra su mercadillo solidario el 4 de octubre

El próximo día 4 de octubre, la Asociación de Vecinos 'Río Chico' de Valparaíso en colaboración con Makay, celebra su ya tradicional mercadillo de segunda mano que en esta ocasión supone la sexta edición. El mismo se situará en el parque de la avenida del Madroño de Valparaíso, entre pinos y árboles. Antes del cierre del plazo para inscribirse ya había más de medio centenar de inscritos. El plazo finaliza el 30 de septiembre.

Sheila García García, presidenta de la asociación vecinal, aclaró «que el objetivo primordial que se pretende es intercambiar objetos de segunda mano y fomentar las relaciones entre los vecinos. No se trata de un mercadillo comercial y profesional. Los puestos tendrán una dimensión máxima de dos metros y estando abierto desde las 11 hasta las 19 horas».

A las 14.30 horas, se servirá una paella gigante y más tarde, desde las 16.30 hasta las 21.30 habrá música en directo. García espera que el número de visitantes supere al de la edición pasada que, en algunos momentos, «se vieron desbordados por la visita de numerosos vecinos de otros barrios de la ciudad», señalan desde la asociación vecinal.

