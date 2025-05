Los usuarios del Avant piden a Adif y a Renfe un plan de contingencias ante imprevistos como el robo de cable

Jesús Álvarez

Esta pasajera del tren de Renfe, que fue a visitar a Sevilla a su hermana y salió de Santa Justa a las 16,35 horas, dice que los váteres no funcionaban y la cafetería se quedó sin botellas de agua: «Vivo en Canadá pero cuando me fui a vivir allí esto no pasaba con los trenes en España»