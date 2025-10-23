Los guías turísticos de Toledo: «Lo único que pedimos es trabajar y que no se nos demonice»

Hay unos 40 guías turísticos en Toledo, entre empresas y autónomos y al margen de la asociación oficial, que pelean para que el Ayuntamiento les tenga en cuenta en la nueva ordenanza de regulación de la actividad turística y la convivencia ciudadana. Y no tiene ... pinta de que vaya a ocurrir, salvo que haya un giro de última hora. El tema es que acabado el periodo de alegaciones a la nueva norma, estos guías aseguran que el concejal de Turismo, José Manuel Velasco, no ha tenido en cuenta ninguna de sus propuestas.

La idea es que la ordenanza se apruebe en el pleno municipal la próxima semana y que entre en vigor el 1 de enero de 2026. Antes, este viernes, Velasco ha citado a los guías a una reunión a las seis de la tarde en la que, se supone, explicará el porqué unas alegaciones han sido aceptadas y otras no. Ya de entrada Alberto López, de la empresa Pasearte Toledo, no entiende que se les haya avisado con sólo un día de antelación, con lo que «hemos tenido que reorganizar las agendas; otra vez se ha vuelto a actuar deprisa y corriendo».

Por su parte, María José Lanza, que se emplea como autónoma y capta a sus clientes en la plaza de Zocodover, afirma que «lo único que pedimos es trabajar y que no se nos demonice». Y profundiza: «Creo que se está transmitiendo un mensaje erróneo porque la ordenanza plantea un control del flujo de turismo que llega a Toledo, y en eso nadie estamos en desacuerdo. Es un objetivo loable, pero se está focalizando el problema en empresas locales y no se hace extensivo a turoperadores que mueven a grupos de 50-60 personas». En su caso, «ofrezco una experiencia de calidad y es muy difícil mover a los turistas por la ciudad, que ya sabemos cómo es, si tengo delante a grupos de 50 personas».

«El concejal dice que todos tenemos que ceder y nosotros hemos cedido en todo. Entiendo que quieran quitar los paraguas identificativos, pero no se nos especifica qué elemento podemos llevar para captar al cliente individual. Yo tengo la suerte de tener oficina, pero no todos los autónomos se pueden permitir pagar 6.000 euros de alquiler. Trabajamos en la calle», expone el representante de la empresa Pasearte Toledo, enumerando una serie de alegaciones que no han sido atendidas: «Ni que nos dejen los elementos identificativos, ni que los megáfonos se usen en una franja horaria, ni ayudas para pinganillos, ni que se reduzcan los grupos a 30 personas en toda la ciudad y no sólo en tres calles».

Sobre la reunión de mañana, María José Lanza espera que Velasco «esté dispuesto a dialogar», ya que «los primeros interesados en que el turismo en Toledo sea sostenible y en que haya una convivencia con los vecinos somos nosotros». Sin embargo, cree que la ordenanza se tendría que haber elaborado «con tranquilidad y paciencia; y también tendría que haber habido un estudio previo de la cantidad de gente que viene, de la cantidad de ruido que se emite a través de los megáfonos... y habría sido ideal que nos preguntaran a los guías».