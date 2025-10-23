Suscribete a
Los guías turísticos de Toledo: «Lo único que pedimos es trabajar y que no se nos demonice»

Aseguran que el Ayuntamiento no ha tenido en cuenta ninguna de sus alegaciones y creen que «se está focalizando el problema en empresas locales y no se hace extensivo a turoperadores»

J. A. Pérez

Toledo

Hay unos 40 guías turísticos en Toledo, entre empresas y autónomos y al margen de la asociación oficial, que pelean para que el Ayuntamiento les tenga en cuenta en la nueva ordenanza de regulación de la actividad turística y la convivencia ciudadana. Y no tiene ... pinta de que vaya a ocurrir, salvo que haya un giro de última hora. El tema es que acabado el periodo de alegaciones a la nueva norma, estos guías aseguran que el concejal de Turismo, José Manuel Velasco, no ha tenido en cuenta ninguna de sus propuestas.

