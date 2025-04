Los últimos de Toledo en saludar al Papa Francisco

El Papa murió este Lunes de Pascua a causa de complicaciones respiratorias. Un día con fuerte simbolismo religioso ya que, muchos creyentes interpretan esta fecha como una bendición espiritual. Su última aparición pública fue unas horas antes, después de salir al balcón de la Basílica de San Pedro en el Vaticano para dar la bendición Urbi et Orbi el Domingo de Resurrección.

El Pontífice arrastraba problemas de salud desde que el pasado 14 de febrero tuviera que ser hospitalizado debido a una bronquitis complicada con neumonía bilateral. Apenas quince días antes, el 31 de enero, la alcaldesa de la localidad toledana de Olías del Rey, Charo Navas, tuvo la oportunidad de saludarle en una audiencia celebrada con motivo de la inauguración del año judicial del Tribunal de la Rota Romana. Fue la última política de la provincia en ver con vida al Santo Padre.

La regidora acompañaba a monseñor Alejandro Arellano Cedillo, oriundo de la localidad y decano del Tribunal de la Rota Romana. «Éramos un grupo muy heterogéneo que mostraba una gran diversidad», recuerda Navas. «Me llamó mucho la atención su cercanía, cómo trataba a todo el mundo. Una persona muy humilde que siempre estaba al lado de la gente más necesitada. Desprendía una enorme dignidad en el trato hacia todas las personas», reconoce.

Recuerda que le llamó mucho la atención cómo permitían a todos los 'sin techo', que no querían ir a albergues, dormir en la columnata de la plaza de San Pedro. «Tenían instrucciones de atender absolutamente a todo el mundo y permitirles, por supuesto, estar ahí, dormir allí», explica.

«Siempre muy agradecido»

Marisa Martínez, exdirectora de Carítas Toledo y voluntaria de la organización desde hace más de 30 años, también tuvo en los últimos meses, la oportunidad de saludar al Pontífice. Fue en el mes de diciembre del pasado año, en los días previos a la Virgen de la Inmaculada, en una audiencia personal donde se conmemoraba el 60 aniversario de Cáritas Diocesana de Toledo. Ella acudía junto a un grupo de más de ochenta personas de toda la Diócesis.

Marisa Martínez entrega un cuadro de damasquino al Santo Padre ABC

Para la actual responsable de 'Empresas con corazón' y coordinadora del Centro de Distribución «Virgen del Sagrario» de Cáritas fue un encuentro «muy emocionante». Añade que, como la fecha coincidía con el centenario de la Fundación de la Esclavitud de la Virgen del Sagrario, «le llevamos un cuadro de damasquino donde aparecía la catedral de Toledo, la Virgen del Sagrario y el escudo de la ciudad», explica Martínez. «Cuando se lo entregué no paraba de repetir ¡qué bonito! ¡qué bonito!. Fue muy cariñoso no solo conmigo sino con el resto del grupo de voluntarios, interesándose, en todo momento, por el trabajo que realizábamos con los más desfavorecidos».

Recuerda que, aprovechando esta efeméride, miembros de Hogar 2000, en nombre de su coordinadora, le hicieron llegar un trabajo de cerámica y días después, el Santo Padre les envió una carta de agradecimiento.

Pero para la responsable de 'Empresas con Corazón' ésta no era la primera vez que saludaba al Santo Padre. En 2015 tuvo la oportunidad de estar con él cuando le concedió la medalla 'Ecclesia et Pontifice', la mayor distinción que la Iglesia Católica concede a los laicos.

«Su muerte ha sido una triste noticia que no me esperaba después de verle ayer por la televisión pero me quedo con el recuerdo haber tenido la oportunidad de haber estado con él en persona».