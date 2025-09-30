UGT critica que la planificación de la campaña de incendios responda a criterios presupuestarios en lugar de técnicos

Concentración de sindicatos ante la Consejería de Desarrollo Sostenible para denunciar las condiciones laborales de bomberos forestales

La sección sindical de UGT en Geacam ha criticado este martes la planificación de la campaña de incendios, asegurando que se realiza en base a criterios presupuestarios en lugar de técnicos.

«El dispositivo y las fechas de activación y desactivación de medios no van de la mano con la situación climatológica, simplemente se planifica una campaña de extinción en base a un presupuesto, en vez de realizarse conforme a la situación real de nuestros bosques y el riesgo de incendios que existe», han afirmado desde la central sindical en un comunicado.

La organización sindical señala que la campaña no cuenta con el 100% de los medios desde 2019 y apunta como ejemplo la situación de Peñalba de la Sierra.

«El caso de Peñalba de la Sierra es solo la punta del iceberg de una situación que se ha podido dar muchas veces y que se va a seguir dando en el futuro«, han apuntado en este sentido.

«Y es que este incendio ha sido la muestra de lo que venimos advirtiendo desde el año 2020, trabajadores, sindicatos, y vecinos de pueblos afectados y preocupados por el abandono que la Consejería, la cual el pasado día 21 y sucesivos, tenía al 70% de los trabajadores de extinción de la provincia de Guadalajara realizando trabajos de poda y desbroce en el monte, en vez de estar combatiendo el incendio y aprovechando la climatología nocturna con bajas temperaturas para sofocarlo en las primeras 24/48 horas, en las cuales solo había un medio en la zona actuando en horario nocturno«, han añadido.

Además, ha rechazado las explicaciones de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que apuntan a que el incendio se estaba produciendo en alta montaña, dificultando la labor de extinción al impedir la operatividad de medios terrestres. «La realidad es que se han desplazado convoyes desde Toledo, Cuenca y Ciudad Real para colaborar en la extinción, además de solicitar varios días después la UME, que el 100% de los medios que aporta son terrestres», han afirmado.

El sindicato ha recordado que el pasado 2 de septiembre la totalidad de las organizaciones que cuentan con representación en el Comité Intercentros en Geacam participaron en una movilización reclamando que la campaña vuelva a durar 122 días.

Además, han señalado que propondrán un nuevo calendario de movilizaciones a partir de este miércoles.