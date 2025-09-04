La UCLM se sitúa entre las 20 primeras universidades españolas en captación de fondos competitivos de investigación

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) mejora su capacidad para atraer financiación en la convocatoria de ayudas de Proyectos de Generación de Conocimiento 2024. De las 79 solicitudes presentadas por la universidad regional, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha financiado más de una treintena de proyectos de investigación y nueve contratos predoctorales. Con una dotación global de más de cinco millones de euros, la UCLM se ubica en el puesto número dieciocho entre las universidades nacionales.

Los resultados de esta convocatoria evidencian la capacidad investigadora del profesorado de la UCLM y la labor de la Unidad de Gestión de Investigación, con una tasa de éxito del 45 %, porcentaje superior tanto a la media nacional como a la de las universidades públicas españolas. Este dato, dos puntos por encima al de la convocatoria de 2023, consolida una trayectoria positiva en esta línea de ayudas del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación y refuerza el papel de la universidad regional como motor científico y de innovación para Castilla-La Mancha en el curso que celebra su 40 aniversario.

El rector de la UCLM, Julián Garde, ha puesto en valor este éxito colectivo: «Es fruto de la apuesta sostenida por un Plan Propio de Investigación que fortalece año tras año las capacidades de nuestros grupos, convirtiéndose en la mejor palanca para incrementar nuestra competitividad y atraer más fondos a la región».

En la última década, y como resultado de los acuerdos de la Universidad con el Gobierno regional para la inversión de fondos europeos, este Plan Propio de Investigación ha experimentado un incremento en inversión superior al 400 %. Entre sus principales líneas de apoyo figura la convocatoria de ayudas a grupos de investigación, iniciada en 2014 y que en la última convocatoria movilizó más de siete millones de euros, la mayor dotación de su historia.