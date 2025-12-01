La UCLM inaugura en Toledo una exposición sobre el 175º aniversario de la Academia de Infantería

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha inaugurado este lunes en la Facultad de Humanidades de Toledo la exposición 'La mirada del tiempo: 175 años de la Academia de Infantería de Toledo', que reúne medio centenar de imágenes y documentos sobre el ... origen y la evolución de esta institución militar.

El comisario de la muestra, José Manuel López, ha subrayado durante la presentación de la muestra el carácter colaborativo del proyecto y ha explicado que la exposición, compuesta por veinte paneles, articula su discurso en torno a una comparativa cronológica.

El objetivo es mostrar la evolución de la Academia en sus espacios, en sus usos y en su vida cotidiana. «A través de los documentos expuestos se puede ver la evolución que ha experimentado esta institución tan querida para la ciudad y que forma parte de su patrimonio», ha explicado López, quien ha añadido que el documento más antiguo data de finales del último tercio del siglo XIX y las imágenes más recientes corresponden al año 2025.

La vicerrectora de Proyección Universitaria, Rebeca Rubio, ha destacado la sintonía institucional entre las distintas entidades, que ha hecho posible la iniciativa y ha asegurado que la fotografía «es un medio poderoso y muy adecuado para ilustrar esta historia compartida entre la Academia y la ciudad de Toledo».

La concejala de Cultura de Toledo, Ana Pérez, ha destacado el simbólico y patrimonial valor de la muestra, señalando que supone «un recorrido por la memoria viva de una institución tan ligada a nuestra ciudad, que forma parte de nuestra historia y ha enriquecido nuestro patrimonio cultural, histórico, humano y social».

Por último, el coronel director de la Academia de Infantería, Juan Esteban Rodas, ha agradecido la colaboración institucional en un año especialmente significativo. «En un año tan importante como es el 175 aniversario, estamos muy agradecidos al comisario por su esfuerzo, a la UCLM por su apoyo y al resto de instituciones que nos hacen sentir su cariño en el día a día y en días especiales como este», ha reconocido.