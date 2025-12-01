Suscribete a
La UCLM inaugura en Toledo una exposición sobre el 175º aniversario de la Academia de Infantería

La muestra permanecerá abierta hasta el 19 de diciembre y después se trasladará a la Academia, donde podrá visitarse durante el mes de enero

Presentación de la exposición de la Academia de Infantería
Presentación de la exposición de la Academia de Infantería ABC

Toledo

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha inaugurado este lunes en la Facultad de Humanidades de Toledo la exposición 'La mirada del tiempo: 175 años de la Academia de Infantería de Toledo', que reúne medio centenar de imágenes y documentos sobre el ... origen y la evolución de esta institución militar.

Reporta un error en esta noticia
