La UCLM acoge en Toledo una jornada para formar en ciberseguridad a 32 empleados de la Junta

El Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha acogido este lunes la I Jornada Cátedra Institucional de Ciberseguridad 360, una actividad del Curso de Especialización organizado por el Gobierno y la Institución académica regional para formar en esta ... materia a empleados de la Junta de Comunidades.

Uno de los directores de la Cátedra es Eduardo Fernández, quien ha explicado durante su inauguración que la ciberseguridad no es solamente tecnología, sino que también aborda otras disciplinas como la gestión, el enfoque jurídico o el comunicativo, de forma que esta jornada va a contar con tres ponencias al respecto.

El curso comenzó el pasado mes de octubre y tiene un duración de 150 horas, que esperan finalizar en febrero. Su modalidad es híbrida y esta jornada es la primera actividad presencial. En esta primera edición participan 32 empleados públicos y está financiada con Fondos MRR.

La directora general de Infraestructuras de las Telecomunicaciones y la Ciberseguridad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Lola Higueras, ha destacado los tres ejes fundamentales sobre los que gira la Cátedra. En primer lugar, la transferencia de conocimiento a través de foros y un Observatorio Regional de Ciberseguridad.

En segundo lugar, el eje de investigación, donde han desarrollado varios proyectos junto a la UCLM, destacando el de modelos de inteligencia artificial basados en LLMs, que van a permitir automatizar la detección de vulnerabilidades en las diferentes aplicaciones web; y el último eje es el de la formación, a través de la entrega de premios al mejor Trabajo Fin de Grado, Trabajo Fin de Máster y los mejores artículos de investigación científica.

«La principal vulnerabilidad somos las personas»

Higueras ha recordado que estas actividades forman parte de la estrategia del Gobierno regional en materia de ciberseguridad, que está basada en elevar la madurez en este ámbito, en crear «un territorio ciberseguro» y en la capacitación y la concienciación. «No podemos hablar de transformación digital si no capacitamos y preparamos a la ciudadanía. Entonces, tener ese pensamiento crítico de la tecnología es fundamental», ha indicado.

En este sentido, la directora general ha advertido que la principal vulnerabilidad «somos las propias personas porque somos la principal fuente por la que pueden acceder». «En el ámbito sanitario, por ejemplo, tener un ciberataque no es solamente que nos roben los datos de nuestros pacientes, sino que puede paralizar hospitales y puede poner en riesgo las vidas de los castellanomanchegos, es decir, tenemos que tener en cuenta que el principal problema somos las personas. Con hacer un simple click ya está todo al descubierto», ha explicado.

Por su parte, el rector de la UCLM, Julián Garde, ha recordado el ciberataque que sufrió la Institución académica en abril de 2021, de forma que ha subrayado la «importancia» de la ciberseguridad y lo «fundamental» que es formar «en estos temas tan importantes», no solo a la Junta o a la propia Universidad, sino a la ciudadanía