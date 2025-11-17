Suscribete a
ABC Premium
Directo
Mazón comparece en la comisión de investigación de la dana en el Congreso

La UCLM acoge en Toledo una jornada para formar en ciberseguridad a 32 empleados de la Junta

Se trata de la primera Jornada Cátedra Institucional de Ciberseguridad, enmarcada en el Curso de Especialización en esta materia, que desarrolla la Junta en colaboración con la Universidad regional

Convenio de la UCLM y el Incibe: «Vamos a necesitar muchísimos profesionales en ciberseguridad»

Sigue en directo la comparecencia de Carlos Mazón en el Congreso

Inauguración de la I Jornada de Ciberseguridad
Inauguración de la I Jornada de Ciberseguridad ABC

FRAN MALARA

Toledo

El Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha acogido este lunes la I Jornada Cátedra Institucional de Ciberseguridad 360, una actividad del Curso de Especialización organizado por el Gobierno y la Institución académica regional para formar en esta ... materia a empleados de la Junta de Comunidades.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app