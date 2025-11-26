Un turismo vuelca en la calle Unión y colapsa el tráfico del Casco histórico de Toledo en plena hora punta

Un coche ha volcado sobre las 14:30 horas en plena calle Unión, una de las principales vías de salida del tráfico del Casco histórico, provocando el colapso del tráfico y del servicio de autobuses. La conductora del vehículo, de 23 años, ha resultado ... ilesa.

Según las primeras informaciones, el siniestro se habría producido cuando el vehículo colisionó contra uno de los pivotes de granito, lo que provocó que quedara finalmente volcado en mitad de la calzada. La posición del coche ha impedido la normal circulación en esta vía, afectando especialmente al transporte urbano.

Debido al accidente, los autobuses no han podido iniciar su recorrido por la calle de la Paz, quedando alteradas varias líneas durante los minutos posteriores al siniestro. La Policía Local que se ha desplegado en el lugar ha desviado el tráfico que sale de los aparcamientos, dirigiendo a los vehículos en sentido contrario por la cuesta de Carlos V, como medida excepcional para evitar el colapso de la zona.

Al lugar del accidente también han acudido efectivos del Cuerpo de Bomberos, que han trabajado para asegurar la zona y retirar el vehículo siniestrado.