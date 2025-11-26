Suscribete a
ABC Premium
Última hora
La Justicia francesa confirma la condena a Sarkozy por beneficiarse de la financiación irregular de su campaña de 2012

Un turismo vuelca en la calle Unión y colapsa el tráfico del Casco histórico de Toledo en plena hora punta

El siniestro ha afectado al servicio de autobuses urbanos ya que el vehículo siniestrado ha bloqueado la vía en donde inician su recorrido

Un investigado por atropellar a un peatón mientras conducía sin carné y huir del lugar del accidente en Toledo

Turismo volcado en la calle Unión, a los pies del Alcázar de Toledo
Turismo volcado en la calle Unión, a los pies del Alcázar de Toledo ABC

F.M.

Toledo

Un coche ha volcado sobre las 14:30 horas en plena calle Unión, una de las principales vías de salida del tráfico del Casco histórico, provocando el colapso del tráfico y del servicio de autobuses. La conductora del vehículo, de 23 años, ha resultado ... ilesa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app