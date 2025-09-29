El TSJ señala a Toledo como la provincia de la región en la que más jueces hacen faltan

El TSJ de la región ha reclamado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la creación de 15 nuevas plazas judiciales, de las que 10 son consideradas prioritarias. El objetivo es aliviar la saturación en los tribunales y reforzar áreas clave: social, mercantil y violencia machista.

Aunque las necesidades afectan a todas las provincias, Toledo se lleva la peor parte. El TSJ de la región pide una plaza en la Audiencia Provincial, dos en la futura sección de Primera Instancia, otra en la futura sección Mercantil y una más en lo Social. Además, reclama refuerzos en los tribunales mixtos de Ocaña, Torrijos, Orgaz y Talavera de la Reina, así como dos plazas en Illescas.

En materia de violencia de género, Toledo contará con una segunda plaza especializada, ya prevista por el ministerio. En Albacete, la propuesta incluye dos jueces en la futura sección de Primera Instancia y otro en lo Social, además de un refuerzo en La Roda.

En Ciudad Real, se reclaman nuevas plazas en la Audiencia Provincial, en la sección Penal de la capital y en lo Social, además de refuerzos en Almagro, Puertollano y Tomelloso. La gran novedad es la petición para crear una sección especializada en Violencia sobre la Mujer, que también dará servicio a Almagro, Puertollano y Valdepeñas.

En Cuenca, se plantean nuevas plazas en la capital y en Tarancón, mientras que en Guadalajara, la petición es de una plaza en la Audiencia Provincial, dos en la futura sección de Primera Instancia y una en lo Social. El ministerio ya ha confirmado la creación de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer en la capital.