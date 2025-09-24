El TSJ de Madrid admite la demanda de Fedeto contra la Confederación Hidrográfica del Tajo por la deficiente conservación del Ramabujas

El desbordamiento del Ramabujas en septiembre de 2023 causó graves daños en el polígono

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) ha admitido a trámite la demanda presentada por la Federación Empresarial Toledana (Fedeto) contra la Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por el mantenimiento y conservación del arroyo Ramabujas, cuyo desbordamiento en la dana de 2023 causó graves daños a gran cantidad de empresas instaladas en el polígono industrial de Toledo

La demanda de la patronal cuestiona la ausencia de actividad administrativa en relación con el mantenimiento y conservación de este cauce, una falta de gestión que, según advierte Fedeto, puede acarrear consecuencias para la vida de las personas, el medioambiente y la actividad empresarial en la ciudad.

En los últimos días, el secretario general de la organización, Manuel Madruga, explicó los motivos que llevaron a interponer la demanda, subrayando «la importancia de preservar adecuadamente este recurso natural para evitar daños irreparables».

Con la admisión a trámite, el TSJ requiere al Ministerio para la Transición Ecológica que, en un plazo improrrogable de veinte días, remita a la sede judicial el expediente administrativo completo sobre el arroyo.

Desde la patronal toledana se muestran satisfechos con la decisión del tribunal, ya que la admisión a trámite confirma la existencia de «indicios suficientes» para que la cuestión sea analizada en profundidad.

