El Tribunal Superior de Justicia, en contra de la señalética instalada en la fachada del histórico edificio de la Audiencia de Toledo

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial que evalúe y, en su caso, reclame al Ministerio de Justicia la retirada o modificación de la nueva señalética instalada en diversas sedes judiciales de la región. ... El Pleno de la Sala de Gobierno considera que estos carteles, diseñados con el modelo institucional del Gobierno de España, generan confusión y pueden transmitir a los ciudadanos una imagen de dependencia del Poder Judicial respecto del Ejecutivo.

La cartelería, instalada en el marco de la próxima entrada en funcionamiento de la tercera fase de los Tribunales de Instancia -prevista para el 31 de diciembre de 2025-, ha sido colocada también en órganos cuya denominación no cambiará, como las audiencias provinciales o el propio Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. El tribunal subraya además que la intervención alcanza incluso a edificios históricos, como la fachada de la Audiencia Provincial de Toledo.

En su acuerdo, el Pleno sostiene que la señalética resulta improcedente, puesto que «sitúa a los Tribunales como espacios dependientes del Ejecutivo» y «devalúa, a los ojos del ciudadano, la independencia de juzgados y tribunales».

Si bien reconoce que el Ministerio de Justicia es el responsable de dotar de medios materiales a los tribunales en comunidades autónomas sin competencias transferidas, como Castilla-La Mancha, el TSJ considera que las razones expuestas justifican la petición de revisión.

El acuerdo ha sido elevado al Consejo General del Poder Judicial y comunicado asimismo al Ministerio de Justicia.