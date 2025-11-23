Suscribete a
El Tribunal Superior de Justicia, en contra de la señalética instalada en la fachada del histórico edificio de la Audiencia de Toledo

El alto tribunal pide revisar o en su caso retirar la nueva cartelería judicial al considerar que resulta improcedente, puesto que «sitúa a los tribunales como espacios del Ejecutivo» y «devalúa, a los ojos del ciudadano, la independencia de los juzgados y resto de órganos judiciales

El TSJ alerta de falta de medios en Castilla-La Mancha y reclama 45 nuevos jueces y no refuerzos puntuales

Cartel origen de la polémica colocada en la fachada de la Audiencia Provincial de Toledo
F.F.

Toledo

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial que evalúe y, en su caso, reclame al Ministerio de Justicia la retirada o modificación de la nueva señalética instalada en diversas sedes judiciales de la región. ... El Pleno de la Sala de Gobierno considera que estos carteles, diseñados con el modelo institucional del Gobierno de España, generan confusión y pueden transmitir a los ciudadanos una imagen de dependencia del Poder Judicial respecto del Ejecutivo.

