Tras los incidentes de La Vuelta, Page critica el «barrizal» político que «beneficia a los que quieren romper nuestro modelo de convivencia»

Emiliano García-Page ha entrado este lunes a valorar los disturbios que provocaron este domingo la cancelación de la última etapa de La Vuelta 2025 en Madrid. El presidente de Castilla-La Mancha ha dicho en Toledo, durante la presentación del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral, que le «entristece enormemente» ver «el barrizal» en lo que se ha convertido en España la política nacional, en donde cualquier cosa se convierte «una escalada de barro que se echan unos y otros», a pesar de reconocer lo «sangrante que pasa en esta parte del mundo, una atrocidad».

Noticia Relacionada Así se vio en el mundo el abrupto desenlace de La Vuelta: de la admiración de Sánchez, al «caos» y el «final escandaloso» Miguel Zarza La prensa mundial analiza lo sucedido este domingo en las calles de Madrid, moviéndose entre las críticas a Pedro Sánchez y la mala imagen que dio un conclusión de la carrera sin precedentes

Ha dicho también que existe un «hartazgo de la sociedad española», un hartazgo del que se están beneficiando «las formaciones que representan la ruptura de nuestro modelo de convivencia».

La suspensión de la última etapa de la Vuelta ciclista a España en Madrid capital sigue acaparando la actualidad informativa. Mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha culpado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de los «actos de violencia» en La Vuelta, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha contestado que el dispositivo de seguridad fue «absolutamente suficiente».

García-Page ha hecho estas declaraciones en Toledo, durante la presentación del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral, que ha puesto como ejemplo de colaboración institucional entre su Gobierno y los sindicatos y la patronal para lograr la siniestralidad cero en la región. Esta situación contrasta con lo que "pasa en Madrid". "Aquí no nos gastamos la juerga que se traen con la política general en el vodevil a veces de la política nacional que se está planteando", ha afirmado.