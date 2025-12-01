Los trabajadores de la provincia de Toledo han perdido un 8,7% de poder adquisitivo en 5 años, según CCOO

«En Castilla La Mancha trabajamos más y cobramos menos que el resto de comunidades de toda España. Somos la tercera comunidad autónoma con los salarios más bajos de toda España. En Toledo, sin ir más lejos, hemos perdido un 8,7% de poder adquisitivo ... en los últimos 5 años«, ha dicho este lunes ante cerca de 200 trabajadores y delegados el secretario general de CCOO en la provincia de Toledo, Federico Pérez.

Y esto a pesar de que la productividad de las empresas ha aumentado en más de un 51%, mientras los salarios han subido solo un 20%. «Es absolutamente inasumible que en un momento en el que estamos, en que las empresas están facturando más que nunca, produciendo más que nunca«, ha recalcado Pérez.

En una manifestación entre la Puerta de Bisagra y la sede de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), los trabajadores han reclamado una subida salarial por encima de la media nacional y han pedido a la patronal que se deje de «mentiras y de posturas rácanas» y no se excusen «en ideas tan banales como el absentismo laboral plantear incrementos absolutamente insuficientes«, ha subrayado el líder provincial de CCOO, sindicato que para 2026 va a plantear una mesa de negociación con incrementos salariales superiores a la media nacional para intentar intentar recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido durante los últimos cinco años.

«También en Castilla-La Mancha trabajamos una media de 21 horas más al año que el resto de trabajadores de España, es decir, tres días más al año cobrando menos. Es un absoluto escándalo, tenemos multitud de convenios, el año que viene tenemos nueve convenios sectoriales que negociar, es una absoluta vergüenza«, ha agregado Pérez y ha anunciado una paralización de los centros de trabajo »cuando haga falta si no conseguimos que la patronal se siente a negociar de manera responsable unos convenios que solucionen la el problema salarial de la región y de Toledo«.

«Desde CCOO éste será un primer paso para visualizar la problemática en los convenios pendientes para el año que viene. Algunos como hostelería y comercio general, que dan trabajo a mas de 25.000 personas, serán la punta de lanza para conseguir incrementos que repercutan en el resto de convenios sectoriales» ha afirmado el dirigente sindical.

«Estamos hartos de escuchar a la patronal que no encuentra mano de obra en algunos sectores» ha lamentado. «Hay trabajadores de sobra. El problema es que la gente está harta de los salarios de miseria que se pagan en esta comunidad y prefieren irse a otros sectores o a otras comunidades limítrofes donde se cobra hasta un 25% más que en Toledo«, ha concluido.