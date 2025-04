Los toreros no son supermanes, pero casi: la ciencia lo demuestra

«Estamos acostumbrados a situaciones difíciles y a superarnos»

Eugenio de Mora, matador con casi tres décadas de alternativa, desde que en Toledo se la diera Curro Romero, con José Tomás de testigo, explica que «los toreros tenemos asumido el valor del esfuerzo y pasamos muchas pruebas que la profesión te impone desde pequeño. No pienso que tenga más resistencia al dolor que otra persona. Lo que sí es verdad es que estoy acostumbrado a verme en situaciones difíciles y a superarme a mí mismo». Con «17 ó 18 cornadas» como tatuajes que no se pueden borrar, también asegura que «nunca he tenido un percance que no me doliera, pero nuestra mentalidad es la de querer estar curados cuanto antes». Y pone de ejemplo aquella vez en la que «un toro me rompió tres huesos de la mano derecha y, con una placa de titanio y doce o trece tornillos, no había transcurrido ni un mes y reaparecí».