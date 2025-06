Tolón reafirma el compromiso del Gobierno con las víctimas del terrorismo

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha presidido este viernes en Toledo el acto institucional en homenaje a las víctimas del terrorismo que ha tenido lugar en la Jefatura Superior de Policía de Castilla-La Mancha. En esta conmemoración ha expresado el respeto, el cariño y el compromiso del Gobierno de España «con quienes dieron su vida por proteger la democracia y nuestras libertades».

Tolón ha reiterado que el Gobierno de España «reafirma su voluntad de proteger la memoria de las víctimas y acompañar a sus seres queridos, no solo en actos como este, sino a través de una política de Estado basada en el respeto, la justicia y la reparación».

De esta manera ha recordado a los 188 miembros de la Policía Nacional asesinados entre 1968 y 2015. «Vuestro dolor es también el nuestro. Habéis vivido en carne propia el coste más alto del compromiso público», ha dicho a las familias.

El acto ha rendido un homenaje a las víctimas relacionadas con Castilla-La Mancha, «una tierra que también ha sufrido duramente el terrorismo» y ha destacado la respuesta «firme y serena» de la Policía Nacional frente al terrorismo, basada en la profesionalidad, la humanidad y la lealtad al Estado de Derecho. «En cada agente que sirve hoy en nuestras calles hay un eco de los que ya no están, y un compromiso firme de no dar ni un paso atrás en la defensa de nuestras libertades».

Además Tolón ha citado el compromiso del Gobierno con la mejora permanente de los recursos y medios de la Policía Nacional. «Lo hemos visto recientemente con el incremento de las plantillas o con la nueva Comisaría de Cuenca, un ejemplo más del respaldo a la labor de la Policía Nacional en nuestra región», ha añadido la representante del Gobierno de España en la región.

Y ha dedicado unas palabras de agradecimiento al jefe superior de Policía en Castilla-La Mancha, Javier Pérez, que se jubila tras una larga trayectoria de servicio público.

«Dejo mi puesto, pero no dejo mis valores. Me voy, pero me llevo conmigo el orgullo de haber formado parte de una gran familia, una familia que no se doblega ante las adversidades y que trabaja incansablemente por el bienestar de todos los ciudadanos», ha manifestado en su despedida tras 46 años de servicio.

En el acto han recibido un homenaje especial Susana Rodríguez, policía nacional destinada en Toledo, hija del policía Miguel Ángel Rodríguez Pozuelo, que fue herido por un atentado de ETA en Madrid en 1987 en el que fue asesinado el agente Wenceslao Maya; y la guardia civil Josune Villamudría, hermana de María del Coro Villamudría, asesinada en 1991 con una bomba lapa que colocó ETA en el coche de su padre, policía nacional, que resultó herido junto a Josune y sus hermanos.