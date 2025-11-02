Tolón destaca el trabajo conjunto para que el AVE Madrid-Lisboa «pare en Toledo»

La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha mostrado su satisfacción por los avances en el proyecto del AVE Madrid-Lisboa y ha destacado que todas las administraciones están trabajando de forma coordinada para garantizar que la línea de ... alta velocidad tenga parada en Toledo.

«Se está trabajando con todas las administraciones. Yo creo que todos estamos contentos porque se están teniendo en cuenta las alegaciones de la Junta de Comunidades, del Ayuntamiento de Toledo y el propio Ministerio están trabajando conjuntamente para que realmente sea una realidad», ha afirmado este domingo Tolón, en relación al informe de la Comisión Europea que fija en 2034 la fecha estimada para la puesta en marcha del corredor.

La delegada ha subrayado que «lo más importante es que el AVE pare en Toledo», algo que ha considerado fruto del esfuerzo conjunto entre el Gobierno central y el Ayuntamiento durante su etapa al frente de la Alcaldía. «Fue un empeño de mi época de alcaldesa y también del Gobierno de España», ha asegurado.

Tolón ha recordado además que, bajo gobiernos del Partido Popular, el trazado de la línea no contemplaba la parada en la capital regional. «Lo importante es que llegue, porque con el Partido Popular el AVE no paraba en Toledo», ha señalado.