Tolón destaca el trabajo conjunto para que el AVE Madrid-Lisboa «pare en Toledo»

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha subraya que la parada en la capital fue un «empeño» de su etapa como alcaldesa

Milagros Tolón: «Ahora le toca al alcalde posicionarse sobre el trazado del AVE, a mí no»

Milagros Tolón, delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha ABC

J. Guayerbas

Toledo

La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha mostrado su satisfacción por los avances en el proyecto del AVE Madrid-Lisboa y ha destacado que todas las administraciones están trabajando de forma coordinada para garantizar que la línea de ... alta velocidad tenga parada en Toledo.

