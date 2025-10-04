Toledo vuelve a mirarse en los ojos de la Virgen de la Estrella

El barrio del Arrabal de Toledo se ha vestido de fiesta este fin de semana para conmemorar el X aniversario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Estrella, una de las imágenes más queridas y veneradas por los toledanos. Rodeada de flores y con un precioso manto nuevo confeccionado con sedas del siglo XIX de Manila donadas por una hermana de la cofradía, la Virgen ha vivido este sábado una jornada histórica.

Diez años después de aquel inolvidable 3 de octubre de 2015, cuando la Catedral Primada acogió la primera coronación canónica en la ciudad en más de medio siglo, la ciudad ha vuelto a mirarse en los ojos de su Estrella, renovando la fe, el fervor y el compromiso de toda una hermandad. El viernes, día del aniversario, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, presidió una solemne eucaristía, mientras que los actos centrales han tenido lugar este sábado con una misa que se ha celebrado por primera vez en el patio de armas de la Puerta de Bisagra, un momento que quedará escrito con letras de oro en la historia de la Hermandad de la Estrella.

Entre vivas a la Estrella, a la 'Virgen de la Arrabal', la jornada ha culminado con una procesión triunfal de acción de gracias que ha recorrido las calles de Toledo entre la emoción de cientos de fieles, vecinos y también turistas, que inmortalizaban con sus móviles un momento único que les ha regalado este sábado la ciudad de Toledo. La imagen, con dos nuevos candelabros de guardabrisas en plata y coronados con estrellas radiantes, ha salido cargada en andas por sus cofrades pasadas las cinco de la tarde de la ermita de la Estrella, atravesando su barrio para después subir hasta el corazón de la ciudad: Alfonso VI, Santiago del Arrabal, Venancio González, Núñez de Arce, Comercio y, finalmente, casi tres horas después, a las ocho menos menos cuarto, ha llegado la Plaza de Zocodover, epicentro de un Toledo que se llenó de la luz de la Virgen y de las velas que portaban sus hermanos. Desde allí, ha descendido por la calle Armas para regresar a su capilla, arropada por una multitud fervorosa, poco antes de las nueve de la noche.

La procesión, en la que han participado también un grupo de bargueñas con sus trajes típicos, ha sido para los hermanos un espejo del amor de un pueblo hacia su Madre. En un brillante día de otoño, casi veraniego, Toledo ha vuelto a rendirse a esa imagen serena, que desde hace siglos alumbra con dulzura las calles del barrio del Arrabal y acompaña con ternura las alegrías y desvelos de sus hijos.

El hermano mayor de la cofradía, Rodrigo Navarro, subrayaba que este aniversario cobra especial significado al celebrarse en pleno Jubileo de la Esperanza, «que nos invita a mirar con confianza al futuro de la Iglesia y de nuestra Hermandad, sabiendo que María es siempre faro seguro y guía en el camino de la fe».

Una devoción con más de cinco siglos

La Hermandad de la Virgen de la Estrella es una de las más antiguas de Toledo, con más de 500 años de historia. Sus primeras huellas documentales se remontan a 1498 y, desde entonces, su presencia ha acompañado los momentos más significativos de la ciudad, con procesiones en rogativa por la lluvia, contra el cólera o en defensa de la fe.

En 2015, con motivo de su coronación, la imagen lució un manto bordado del siglo XIX restaurado por Sebastián Marchante y la corona diseñada por el orfebre sevillano Fernando Marmolejo. Aquella ceremonia fue recordada como histórica, pues desde 1965, cuando se coronó a la Virgen de la Salud, Toledo no había celebrado una coronación canónica.

La devoción a la Estrella también se refleja en los exvotos y milagros que atesora su camarín, ofrendas de agradecimiento de los fieles por favores concedidos. Entre ellos destaca un documento hallado durante la restauración de 2015, en el que se narraba un milagro ocurrido en 1808: una mujer impedida recuperó la salud en el mismo momento en que hizo una ofrenda para sufragar los trabajos de la imagen.

Una Estrella que sigue brillando

El recuerdo de aquel 3 de octubre de 2015 sigue vivo en la memoria de los toledanos. El entonces arzobispo Braulio Rodríguez recordaba que el nombre de María, «estrella del mar», le viene «admirablemente bien» a la Virgen, «pues da sus rayos sin alterarse, como María da luz a su hijo sin detrimento de su cuerpo virgen».

Hoy, diez años después, las palabras cobran aún más fuerza. Toledo ha vuelto a mirarse en los ojos de su Estrella, y en la ciudad entera se ha reconocido en el brillo de una devoción que atraviesa siglos y que seguirá alumbrando, como faro seguro, el camino de generaciones futuras.

