Toledo se viste de fiesta con sus gigantones y charangas

Toledo está de fiestas. El desfile de los gigantones y cabezudos, acompañados por la batukada 'Kekunka' y las charangas 'Asamblea de Majaras' y 'Bellotas Sound', ha recorrido las calles del Casco hasta llegar al patio de armas de la Puerta de Bisagra donde todos han disfrutado de una degustación de limonada bien fresquita para paliar las altas temperaturas registradas, incluso, a última hora de la tarde.

Durante todo el recorrido no ha decaído el ambiente festivo. La música ha jugado un papel clave para crear esa catarsis de la que ha participado el público, animado y entregado a la fiesta de Toledo en víspera del día grande de la patrona popular, la Virgen del Sagrario.

El alcalde, Carlos Velázquez, no ha faltado a la cita, acompañado por los concejales del Gobierno y algunos de la oposición. Todos han llevado el ritmo de la música y en algún momento se han atrevido con un tímido bailoteo, quienes sí han demostrado sus dotes de baile han sido algunas de las integrantes del Gabinete de Alcaldía, y es que la ocasión ha invitado a ello. Bien por ellas.

Velázquez, acompañado por la presidenta de la Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo (APANAS), María del Mar Azaña, ya que esta entidad ha sido la invitada por el Ayuntamiento para inaugurar las fiestas, ha señalado que el desfile de los gigantones y cabezudos «es un puente entre lo que fuimos y lo que somos y nos pone de manifiesto que la historia y que la cultura, especialmente la cultura popular, no está en los museos, ni dentro de cuatro paredes, sino que se encuentra en nuestras calles y plazas, pero, sobre todo, en la mirada y en la sonrisa de los niños pequeños cuando miran a los gigantones y que también vieron sus padres y sus abuelos».

El pasacalles recorrió el Casco hasta la puerta de Bisagra H. FRAILE

Desde APANAS su presidenta ha agradecido la implicación de las instituciones con la asociación ya que como ha reconocido «gracias a vosotros seguimos trabajando con ilusión para dar una mejor calidad de vida a todas las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo» que día a día acuden a sus instalaciones.

Tras el pasacalles, una masa de público ha bajado hasta Bisagra y más tarde ha ocupado el paseo de Sisebuto para seguir el espectáculo familiar 'Magic World'. Todo un acierto celebrar esta actividad en este enclave y no en La Peraleda a juzgar por la cantidad de público que ha esperado de manera estoica el inicio de la representación. El uso de abanicos, más que recomendable. Es lo que tiene el mes de agosto y la ola de calor que no parece marcharse.

La programación del día 15

A las 11:00 horas en la Catedral se celebrará la eucaristía en honor a la Virgen del Sagrario, y desde las siete de la mañana se podrá beber el agua de los botijos accediendo al claustro por la puerta de la calle Chapinería.

Ya por la noche, a las 22:00 horas, la plaza del Ayuntamiento será el escenario para el concierto de Amistades Peligrosas y una hora mas tarde, en La Peraleda, los más jóvenes podrán vibrar con la Megaparty que contará con los artistas Nils Van Zandt, Alexis y Fido, Dasoul o La Beba, entre otros.

Más temas:

Fiestas

Toledo