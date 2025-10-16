Suscribete a
La juez que investiga la muerte de Isak Andik, fundador de Mango, imputa a su hijo

Toledo y Talavera reclaman «decisiones urgentes» para garantizar la alta velocidad Madrid-Lisboa antes de 2030

El alcalde de la capital regional, Carlos Velázquez, lamenta la falta de avances en el proyecto y el regidor talaverano, José Julián Gregorio, urge al Ministerio de Transportes a cumplir sus compromisos con el Corredor Sudoeste Ibérico

Junta y Ayuntamiento acuerdan ir de la mano en la propuesta de trazado del AVE a su paso por Toledo

F.F.

Toledo

Los alcaldes de Toledo y Talavera de la Reina, Carlos Velázquez y José Julián Gregorio, han coincidido este jueves en reclamar al Ministerio de Transportes «decisiones urgentes y compromisos firmes» para garantizar que la línea de alta velocidad Madrid-Lisboa sea una realidad ... antes de 2030. Ambos regidores han participado en el IX Foro Ibérico del Corredor Sudoeste Ibérico, celebrado en Madrid, donde han lamentado la falta de avances en un proyecto que consideran «clave para el desarrollo y la cohesión de la región».

