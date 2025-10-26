Suscribete a
Toledo suprime la referencia 'free tour' en la ordenanza turística a propuesta de Fedeto

Se han rechazado todas las alegaciones de las empresas de este sector, pero se ha admitido una propuesta similar de la patronal para eliminar esta denominación del texto final

Tras las alegaciones, la ordenanza para regular el turismo masivo en Toledo entrará en vigor el 1 de enero de 2026

Dos guías turísticos de una empresa 'free tour', esperando a recoger clientes en la plaza de Zocodover de Toledo
Dos guías turísticos de una empresa 'free tour', esperando a recoger clientes en la plaza de Zocodover de Toledo
Valle Sánchez

TOLEDO

El Ayuntamiento de Toledo cuenta ya con el informe técnico que resuelve las veinte alegaciones presentadas por particulares y entidades a la futura ordenanza para regular el turismo masivo en la ciudad, un asunto que se va debatir mañana lunes en la Comisión de Transparencia ... del Ayuntamiento de Toledo. El documento mantiene el espíritu inicial de la norma, cuyo objetivo estratégico consiste en compatibilizar la actividad turística con la calidad de vida del vecindario, limitando la saturación en zonas concretas del Casco Histórico. La ordenanza está prevista para entrar en vigor el 1 de enero de 2026.

