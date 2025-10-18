Toledo rinde homenaje a los impulsores de la Banda Juvenil con una placa conmemorativa

En un emotivo acto celebrado este sábado en la Posada de la Hermandad, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha descubierto una placa de cerámica en homenaje a Luis López de la Torre y Herrera, impulsor de la Banda Juvenil Ciudad de Toledo en ... los años 90, y al profesor de música Darío de Pablos. La cita tuvo lugar en el antiguo aula de ensayo de la banda juvenil, un espacio cargado de recuerdos para varias generaciones de toledanos.

El acto reunió a antiguos integrantes de la agrupación, familiares de los homenajeados y representantes municipales, todos conmovidos por el significado simbólico de esta iniciativa. La placa, instalada de forma permanente en el que fuera epicentro de tantas horas de aprendizaje musical, busca preservar la memoria de quienes convirtieron ese espacio en un semillero de talento y valores.

«Un acto de justicia»

Carlos Velázquez calificó el acto como «sencillo y emotivo, de justicia», subrayando que con esta placa se cierra una etapa que marcó la vida de muchos jóvenes. «Los valores que nos inculcaron siguen hoy vigentes. No éramos conscientes de lo importante que sería aquello para el resto de nuestra vida. Fueron padres de todos nosotros, me emociona estar aquí», señaló.

Por su parte, la concejal de Cultura, Ana Pérez, recordó los orígenes de la banda y su papel como embajadora cultural de la ciudad. «Ensayaban aquí, en este aula, y participaron en festivales por toda España y en ciudades hermanadas con Toledo. La música de la banda forma parte de la historia viva de la ciudad», destacó.

Carolina y José María, antiguos miembros de la banda, también tomaron la palabra para agradecer a las familias de los homenajeados y recordar el espíritu de compañerismo y aprendizaje que marcó aquella etapa. «Hicimos música y forjamos una buena familia», dijo José María. «Aprendimos disciplina, a ser personas y músicos. La música es parte del alma de Toledo, como lo ha sido desde el siglo XVII.»

Una de las intervenciones más emocionantes fue la de Julia, hija de Luis López de la Torre, quien agradeció el reconocimiento a su padre y a todos los que formaron parte de aquella experiencia. «El trabajo menos egoísta del mundo es enseñar música a niños. Es enseñar pasión, y si logras encender esa llama, continúa toda la vida. Eso fue lo que ocurrió aquí», afirmó con lágrimas en los ojos.