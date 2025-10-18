Suscribete a
Toledo rinde homenaje a los impulsores de la Banda Juvenil con una placa conmemorativa

El alcalde Carlos Velázquez descubre una placa en la Posada de la Hermandad en memoria de Luis López de la Torre y Darío de Pablos, referentes musicales de la ciudad en los años 90

La Diputación de Toledo impulsará las bandas de música como elemento dinamizador de la cultura

Imagen de familia con el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez
Imagen de familia con el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez J.G.

J. Guayerbas

Toledo

En un emotivo acto celebrado este sábado en la Posada de la Hermandad, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha descubierto una placa de cerámica en homenaje a Luis López de la Torre y Herrera, impulsor de la Banda Juvenil Ciudad de Toledo en ... los años 90, y al profesor de música Darío de Pablos. La cita tuvo lugar en el antiguo aula de ensayo de la banda juvenil, un espacio cargado de recuerdos para varias generaciones de toledanos.

