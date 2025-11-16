Suscribete a
ABC Premium

obras

Toledo renueva una ordenanza que rompe con el monopolio en la zanja única y exime al Consorcio

La normativa, que pasa este martes por la comisión de Hacienda antes de su aprobación en Pleno, permitirá elegir entre varias empresas homologadas

El PSOE presenta una enmienda a la totalidad de la ordenanza de la 'zanja única' de Toledo

Las empresas que quieran homologarse deberán acreditar una facturación mínima de 200.000 euros al año
Las empresas que quieran homologarse deberán acreditar una facturación mínima de 200.000 euros al año ABC
Fernando Franco

Fernando Franco

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Toledo aprobará definitivamente la nueva ordenanza de la zanja única en el pleno del próximo viernes, una vez que el texto supere su último trámite en la comisión de Hacienda del martes. Con ello se culminará un proceso de actualización largamente esperado: ... el nuevo texto sustituye a una ordnanza que llevaba años sin revisarse, pese a que el área de Intervención municipal había insistido en la necesidad de hacerlo durante la legislatura anterior.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app