Toledo reivindica un modelo turístico «sostenible y equilibrado» que ya aporta dos millones de euros con la tasa de autobuses

El concejal de Turismo, José Manuel Velasco, destaca en el Foro Club Conecta, la aprobación de una ordenanza pionera en las ciudades patrimonio que busca lograr la convivencia del turismo con la vida vecinal del Casco histórico de Toledo

La Mesa 'Ciudades patrimonio de Castilla-La Mancha como motor turístico y económico' del II Foro del Club Conecta ha estado moderada por Yolanda Gómez, subdirectora de ABC
Toledo

La primera mesa redonda del II Foro de la Asociación Club Conecta, titulada 'Ciudades patrimonio de Castilla-La Mancha como motor turístico y económico' y moderada por Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, ha centrado el debate en cómo las ciudades históricas de la región ... afrontan el reto de convertir su patrimonio en un motor de desarrollo sostenible. En este espacio, el concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM del Ayuntamiento de Toledo, José Manuel Velasco, ha reivindicado el modelo turístico que la ciudad ha consolidado en los últimos años y que se articula en tres grandes ejes: promoción turística, financiación e inversión, y conciliación del turismo con la vida cotidiana.

