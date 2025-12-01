Toledo reivindica un modelo turístico «sostenible y equilibrado» que ya aporta dos millones de euros con la tasa de autobuses

La primera mesa redonda del II Foro de la Asociación Club Conecta, titulada 'Ciudades patrimonio de Castilla-La Mancha como motor turístico y económico' y moderada por Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, ha centrado el debate en cómo las ciudades históricas de la región ... afrontan el reto de convertir su patrimonio en un motor de desarrollo sostenible. En este espacio, el concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM del Ayuntamiento de Toledo, José Manuel Velasco, ha reivindicado el modelo turístico que la ciudad ha consolidado en los últimos años y que se articula en tres grandes ejes: promoción turística, financiación e inversión, y conciliación del turismo con la vida cotidiana.

Velasco ha explicado que estas líneas estratégicas han permitido avanzar hacia «un turismo de calidad», especialmente gracias a las medidas de desestacionalización, la apuesta por el turismo familiar y la consolidación del turismo de congresos. «Hemos trabajado en múltiples acciones que permiten atraer visitantes durante todo el año y diversificar los perfiles de quienes eligen Toledo como destino», ha señalado el concejal, destacando que este enfoque ha ayudado a consolidar «un modelo turístico más sostenible y equilibrado».

En relación con la financiación del patrimonio, Velasco ha insistido en que existe «una doble inversión necesaria para mantener nuestro patrimonio», que requiere la colaboración del Estado y de la Junta de Comunidades, además del esfuerzo municipal para mejorar las infraestructuras vinculadas al turismo.

Noticia Relacionada Castilla-La Mancha avisa de que la saturación de la red de transporte de energía en España impide conectar nuevos proyectos empresariales E.Press El consejero de Fomento, Nacho Hernando, propone una moratoria de cinco años para que las eléctricas privadas puedan invertir en la mejora de la red para no perder proyectos empresariales por falta de capacidad de conexión

En este punto, ha recordado la implantación de la tasa por ocupación de la vía pública a los autobuses turísticos, una medida que, según ha señalado, ha permitido recaudar dos millones de euros destinados al mantenimiento urbano y patrimonial. «Todos los días llegan a Toledo autobuses con visitantes, y era necesario regular y ordenar esta actividad, contribuyendo a la sostenibilidad del modelo turístico», ha explicado.

Convivencia entre turismo y vecinos

El tercer pilar descrito por Velasco ha sido la convivencia entre turismo y vecinos donde ha destacado la aprobación de la primera ordenanza de conciliación del turismo en una Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Su objetivo, ha dicho, es «lograr la convivencia del turismo con la vida cotidiana de los toledanos, especialmente en un entorno tan singular como es nuestro Casco histórico». Según ha añadido, la ordenanza regula aspectos clave para garantizar una integración respetuosa de la actividad turística, «preservando su identidad y calidad de vida».

Por otro lado, la alcaldesa de Almadén, Raquel Jurado, ha defendido la urgencia de «poner a Almadén en el mapa», recordando que la localidad cuenta con «tesoros patrimoniales impresionantes, pero poco conocidos», como la mina de mercurio, la singular plaza de toros hexagonal o la Real Cárcel de Forzados. Ha denunciado la falta de conexiones —«con un tren que nos deja en mitad del campo»— que limita la llegada de visitantes y ha reivindicado inversiones y promoción para que estos recursos «sirvan realmente a los vecinos».

Desde Almagro, el alcalde Francisco Ureña ha recordado que el Corral de Comedias es «el principal motor económico y cultural» del municipio, capaz de atraer cada año «más de doce veces su población en visitantes». Ha advertido, no obstante, de que mantener el casco histórico es «inasumible solo con el presupuesto municipal», por lo que ha pedido una financiación pública acorde al peso patrimonial. También ha defendido que sean los ayuntamientos quienes decidan si aplican o no la tasa turística.

Por su parte, la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, ha reivindicado que el patrimonio solo será un motor contra la despoblación si se aplican políticas adaptadas a territorios complejos, como el suyo, con 28 pedanías y fuertes limitaciones administrativas. Ha destacado que la candidatura de Sigüenza a Patrimonio Mundial permitiría consolidar un modelo de turismo sostenible basado en su «conjunto histórico-artístico único». Su cercanía a Madrid supone, ha dicho, «una oportunidad clara para fijar población y generar empleo de calidad».