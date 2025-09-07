Toledo refuerza en China su estrategia para atraer turismo de calidad que «genere un alto impacto en la economía de la ciudad»

La delegación toledana, con el alcalde a la cabeza, está en la provincia china de Fujian, donde se han mantenido reuniones al más alto nivel con las principales autoridades locales

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha subrayado este domingo que el propósito del viaje a China es llegar al máximo número de visitantes potenciales que generen turismo de calidad, «turistas de alto impacto en nuestra ciudad, que impulsen el comercio, la hostelería y las pernoctaciones, y que supongan un antes y un después en la estrategia frente al turismo de masas».

La misión toledana, encabezada por el alcalde, cuenta con la participación del sector empresarial, la Diputación Provincial de Toledo y representantes de la hostelería y el turismo y hasta el momento, ha señalado Velázquez, el balance está siendo «extraordinariamente positivo» por los contactos institucionales de primer nivel que se están estableciendo.

La delegación toledana está en la provincia china de Fujian, donde se han mantenido reuniones al más alto nivel con las principales autoridades locales. Fujian, con más de 40 millones de habitantes y ciudades que superan individualmente los 10 millones, ocupa el tercer puesto en el ranking económico de China por PIB y renta per cápita. En este contexto, el alcalde ha destacado «la importancia de promocionar la ciudad de Toledo como destino preferente para el turismo de calidad procedente de esta región».

El encuentro institucional ha sido retransmitido en directo por la televisión regional de Fujian, «los más altos representantes institucionales han llegado al acuerdo con nuestra delegación de dar toda la promoción posible a la ciudad de Toledo», al tiempo que ha destacado la cordialidad y el interés mutuo mostrado durante el encuentro.

El alcalde de Toledo ha recordado que tanto el máximo representante institucional de Fujian, Zhou Zuyi, como la vicegobernadora de la provincia visitaron anteriormente Toledo, quedando «especialmente impresionados por su patrimonio cultural y atractivo turístico». Esa visita derivó en una invitación formal que hoy se concreta con la presencia de la delegación en Fuzhou, y que continuará en Xiamen y posteriormente en Chanz.

Por su parte, el presidente de la Federación Empresarial Toledana, Javier de Antonio Arribas, ha subrayado que la visita «está cumpliendo plenamente las expectativas, tanto por la calidad de los contactos institucionales como por las oportunidades que se están abriendo para el tejido empresarial de Toledo». Asimismo, destacó la importancia de seguir impulsando la colaboración público-privada para consolidar la proyección internacional de la ciudad.

Por último, el presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo, Tomás Palencia, ha valorado esta misión institucional y empresarial en China, y ha destacado que este viaje «está siendo muy fructífero para el sector, porque permite abrir nuevas vías de promoción internacional y atraer un turismo de calidad que es fundamental para el futuro de la hostelería y del turismo toledano».

