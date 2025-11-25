Suscribete a
Escucha las noticias de este martes 25 de noviembre

Toledo recaudará de la tasa a los autobuses turísticos 4 millones

Aumenta en 250.000 euros la partida del Patronato Deportivo Municipal y en 60.000 la de la Escuela de Música

Los presupuestos de Toledo para 2026: Entre el optimismo del Gobierno y la desconfianza de la oposición

Autobús turístico estacionado en el Puente de San Martín
Autobús turístico estacionado en el Puente de San Martín

J. Guayerbas

Toledo

La nueva tasa que el Ayuntamiento cobra a los autobuses turísticos que aparcan en la ciudad supondrá para las arcas municipales un ingreso de 4 millones de euros en 2026. Esta es la previsión que el Gobierno de Carlos Velázquez hace en el ... proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio, ahora mismo en plena tramitación burocrática.

