Toledo recaudará de la tasa a los autobuses turísticos 4 millones

La nueva tasa que el Ayuntamiento cobra a los autobuses turísticos que aparcan en la ciudad supondrá para las arcas municipales un ingreso de 4 millones de euros en 2026. Esta es la previsión que el Gobierno de Carlos Velázquez hace en el ... proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio, ahora mismo en plena tramitación burocrática.

Según los últimos datos ofrecidos por el alcalde la semana pasada, desde que se aprobó la tasa hace ahora nueve meses el Consistorio ha ingresado 2 millones de euros.

Otra particularidad de las cuentas municipales para el año 2026 es la supresión del Patronato Municipal de Turismo, que se ha integrado en la organización administrativa municipal. Mientras que el capítulo de gastos de personal de este área se mantiene en 459.000 euros, el Gobierno ha inyectado 153.000 euros más para las actividades y programas que desarrollan desde Turismo, por lo que el presupuesto para este área será de 628.200 euros, frente a los 475.000 que se han destinado este ejercicio.

Los patronatos municipales

El capítulo destinado a los patronatos municipales suma en 2026 un total de 6.641.006,80 euros, una cifra que mantiene la línea de los últimos años y que refleja la importancia de estas entidades en la oferta de servicios municipales.

El Patronato Deportivo Municipal será, un año más, el organismo que más recursos reciba: 4,6 millones de euros para sostener instalaciones, programas de actividad física y competiciones locales. El presupuesto suma así 250.000 euros a la asignación de 2025. Le sigue el Patronato del Teatro de Rojas, buque insignia de la programación cultural toledana, con una transferencia que se mantiene en 1.269.889,80 euros. Por su parte, el Patronato Municipal de Música, del que depende la Escuela de Música 'Diego Ortiz' contará con 717.117 euros, 60.000 más que este año.