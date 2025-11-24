Toledo se presenta ante Europa como eje de la innovación cultural

Toledo se encuentra en plena carrera para convertirse en la Capital Europea de la Cultura 2031, un reconocimiento que va más allá de la mera celebración. Este título, otorgado por la Unión Europea, busca impulsar la diversidad cultural de Europa, fomentar la cooperación entre ciudades ... y proyectar internacionalmente la identidad de la ciudad elegida. Para Toledo, la candidatura representa una oportunidad histórica de consolidar su papel como referente cultural, integrando patrimonio histórico, innovación artística y desarrollo urbano y social.

España tiene asignado el año 2031 junto a Malta para acoger una Capital Europea de la Cultura. Según la orden del Ministerio de Cultura, la designación oficial de la ciudad española se realizará antes de 2027, garantizando así cuatro años de preparación hasta asumir el título en 2031.

La capital regional lleva desde septiembre de 2019 trabajando en este proyecto que se fraguó en aquel Pleno municipal a partir de una iniciativa de Esteban Paños, concejal de Ciudadanos, que presentó la idea que enseguida fue recogida por todos los grupos municipales, que votaron a favor de la transaccional del PSOE, entonces en el Gobierno local.

Con ese germen, y con el Plan Estratégico de Cultura Horizonte 2030 que el anterior Ejecutivo municipal encargó a una consultora para el análisis y diagnóstico de la situación cultural en Toledo, el Gobierno de Carlos Velázquez ha trabajado estos dos años para llegar con el mejor proyecto posible al proceso de selección que se desarrollará en dos fases.

En la primera, de preselección, los municipios presentarán sus candidaturas completas este próximo mes de diciembre. En la segunda fase, de selección final, las ciudades preseleccionadas entregarán un expediente ampliado que será evaluado por un comité de expertos, una evaluación que tiene como objetivo asegurar que las candidaturas cumplan con los estándares europeos en términos de calidad artística, impacto social y viabilidad económica.

Los criterios de selección exigen que las ciudades demuestren una estrategia cultural consolidada, que integre planes de continuidad más allá del año 2031, un programa con fuerte dimensión europea, participación activa de la ciudadanía y colectivos locales, infraestructuras culturales adecuadas y capacidad de gestión. Además, se requiere que la candidatura tenga respaldo financiero sólido y una estrategia de comunicación que refleje su carácter europeo.

Toledo competirá en todos y cada uno de esos puntos que analizará el comité de expertos con nueve ciudades, como Jerez, Pamplona, Burgos, Oviedo, Cáceres, Palma de Mallorca, Vitoria, León y Las Palmas.

Transformación cultural

Para Toledo, la candidatura implica aprovechar su patrimonio histórico y artístico como motor de transformación cultural y social mediante un programa que combinará la tradición con la innovación, que plasmará en festivales, exposiciones, talleres y actividades enfocadas a fortalecer la cohesión social y a promover la creatividad.

En este sentido, las experiencias de otras Capitales de la Cultura muestran la importancia de este reconocimiento como motor de desarrollo. Ciudades como Liverpool en 2008, Marsella en 2013 o Matera en 2019 utilizaron el título para revitalizar barrios históricos, dinamizar la economía local, atraer turismo cultural y reforzar la creatividad artística. Toledo tiene así la oportunidad de aprender de estos casos y diseñar un proyecto que deje un legado más allá del año 2031, como pide Europa.

Por eso el desafío va más allá de organizar eventos durante un año. La candidatura tiene que demostrar que el proyecto tendrá un impacto sostenible en la ciudad, es decir, que va a fortalecer el tejido artístico, a fomentar la educación cultural, a atraer turismo de calidad, a dinamizar la economía creativa y a consolidar su proyección internacional.

Para Toledo, lograr este reconocimiento significaría consolidar su papel como ciudad histórica, innovadora y conectada con Europa, dejando así una huella que perdurará en el tiempo.