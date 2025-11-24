Suscribete a
Toledo se presenta ante Europa como eje de la innovación cultural

La ciudad presenta en diciembre su candidatura a Ciudad de la Cultura frente a Cáceres, Jerez, Burgos, Granada o Las Palmas, entre otras

El proyecto busca un impacto cultural y social que integre innovación, patrimonio y participación ciudadana

Toledo avanza en «el camino que es ya la meta» como Capital Europea de la Cultura 2031

El alcalde, Carlos Velázquez, en el centro, el pasado miércoles junto a algunos de los rostros de la cultura
Javier Guayerbas

Toledo

Toledo se encuentra en plena carrera para convertirse en la Capital Europea de la Cultura 2031, un reconocimiento que va más allá de la mera celebración. Este título, otorgado por la Unión Europea, busca impulsar la diversidad cultural de Europa, fomentar la cooperación entre ciudades ... y proyectar internacionalmente la identidad de la ciudad elegida. Para Toledo, la candidatura representa una oportunidad histórica de consolidar su papel como referente cultural, integrando patrimonio histórico, innovación artística y desarrollo urbano y social.

