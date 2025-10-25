Suscribete a
'Toledo Olvidado' rescata imágenes inéditas de 'Los Daltons', el grupo musical que marcó los años 60 en Toledo

Las fotografías, donadas por uno de sus miembros fundadores, Luis Felipe Pérez Díaz de Espada, nos permiten viajar en el tiempo hasta el Toledo de 1965, cuando la ciudad comenzaba a recibir el espíritu efervescente de esa década

Una de las preciosas imágenes donadas por el guitarra Luis Felipe Pérez Díaz de Espada al blog 'Toledo Olvidado'
Una de las preciosas imágenes donadas por el guitarra Luis Felipe Pérez Díaz de Espada al blog 'Toledo Olvidado'
Valle Sánchez

Valle Sánchez

TOLEDO

En un emotivo homenaje a uno de los grupos musicales más emblemáticos de los años 60, el blog 'Toledo Olvidado', creado por Eduardo Sánchez Butragueño, ha publicado en su última entrada una serie de fotografías inéditas de Los Daltons, el grupo toledano que ... destacó durante la efervescencia musical de la época. Estas imágenes, donadas por uno de sus miembros fundadores, Luis Felipe Pérez Díaz de Espada, nos permiten viajar en el tiempo hasta el Toledo de 1965, cuando la ciudad comenzaba a vivir su propia revolución cultural.

