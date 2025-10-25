'Toledo Olvidado' rescata imágenes inéditas de 'Los Daltons', el grupo musical que marcó los años 60 en Toledo

En un emotivo homenaje a uno de los grupos musicales más emblemáticos de los años 60, el blog 'Toledo Olvidado', creado por Eduardo Sánchez Butragueño, ha publicado en su última entrada una serie de fotografías inéditas de Los Daltons, el grupo toledano que ... destacó durante la efervescencia musical de la época. Estas imágenes, donadas por uno de sus miembros fundadores, Luis Felipe Pérez Díaz de Espada, nos permiten viajar en el tiempo hasta el Toledo de 1965, cuando la ciudad comenzaba a vivir su propia revolución cultural.

Los Daltons, cuyo nombre evoca al mítico cuarteto de forajidos del Lejano Oeste, estuvieron muy influenciados por el rock británico, especialmente por bandas como The Shadows y The Animals. El grupo, formado por Luis Sánchez Pérez (contrabajo, teclado y armónica), Luis Felipe Pérez (guitarra), Julián Maeso (voz), José Luis Serrano (batería) y José Ignacio Díaz de Espada (guitarra), dejó una huella en la escena musical local. En sus primeros años, también pasaron por la formación miembros como Adolfo de Ancos y Adolfo Gómez Gutiérrez, conocido como Fofi.

Como una curiosidad, uno de los miembros del grupo, Julián Maeso, es padre del conocido músico y compositor toledano Julián Maeso, quien también ha marcado su propio camino en la música y se ha convertido en una referencia en el panorama artístico nacional.

Las imágenes publicadas son un testimonio visual de ese espíritu efervescente que caracterizó a Toledo en los años 60. Varias de ellas ya formaron parte del libro 'Toledo Olvidado 6' de este mismo autor, pero ahora se completa la colección con nuevas fotografías que fueron capturadas por Luis Sánchez Pérez, quien utilizó un trípode con temporizador para inmortalizar estos momentos.

Entre las fotos más destacadas se encuentra una toma impresionante del grupo bajo el antiguo puente de la Degollada, una de las construcciones más emblemáticas de Toledo. La imagen, en la que los miembros del grupo posan con guitarras y un bombo, transmite la estética de la época con su atmósfera «yeyé» y su estilo vintage que transporta a los nostálgicos a tiempos en los que el río Tajo, aún limpio y transparente, formaba parte del paisaje cotidiano de la ciudad.

Además, las fotografías muestran a los miembros de Los Daltons en lugares icónicos de Toledo, como el Valle, con la ciudad como telón de fondo, ofreciendo un contraste único entre la música y la arquitectura de la época.

Este homenaje no solo sirve para recordar a un grupo que marcó una época, sino también para revivir un Toledo que, a pesar de los cambios, aún guarda la esencia de aquellos años dorados. Como explica el autor del blog, «estos momentos no solo celebran a Los Daltons, sino a toda una generación que contribuyó a que Toledo se convirtiera en una ciudad vibrante en términos culturales mucho antes de lo que muchos podrían haber imaginado».

Con esta serie de fotos, Toledo Olvidado continúa su labor de preservar la memoria histórica y cultural de la ciudad, rescatando del olvido a figuras y momentos que definieron el espíritu de Toledo en el siglo XX.