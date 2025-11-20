Toledo ofrece a la Tesorería 2.040.000 euros por la antigua Escuela de Enfermería para convertirla en residencia universitaria

El Ayuntamiento de Toledo ha presentado a la Tesorería General de la Seguridad Social una oferta formal de 2.040.000 euros para adquirir el edificio de la antigua Escuela de Enfermería, con el objetivo de convertirlo en una residencia universitaria. Esta propuesta ... llega tras una primera tasación realizada el pasado verano y supone, según el Consistorio, un paso determinante para iniciar el futuro proceso de licitación, recuperación y rehabilitación del inmueble.

El alcalde ha confirmado en un desayuno organizado por el digital encastillalamancha.es que la operación está oficialmente en marcha: « Hace dos semanas se realizó la oferta de compra a la Tesorería General de la Seguridad Social. Por lo tanto, eso es la voluntad de querer apostar por la revitalización del barrio de Palomarejos, porque evidentemente las ventajas que tiene y las bondades que tiene una residencia de estudiantes universitarios en un barrio como Palomarejos son objetivamente indiscutibles.»

Carlos Velázquez ha subrayado que esta iniciativa busca reactivar un barrio clave de la ciudad, al que la salida de servicios históricos como el Hospital 'Virgen de la Salud' hace ya cuatro años dejó en una situación delicada. En este sentido, también ha señalado que existen conversaciones con la Tesorería para explorar la posibilidad de promover vivienda en la zona del antiguo hospital 'Virgen de la Salud. Sin embargo, recuerda que este proceso depende de que la Junta de Comunidades —a través del Sescam— devuelva a la Tesorería General el uso del edificio, requisito imprescindible para cualquier operación urbanística futura.