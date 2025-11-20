Suscribete a
Toledo ofrece a la Tesorería 2.040.000 euros por la antigua Escuela de Enfermería para convertirla en residencia universitaria

El alcalde, Carlos Velázquez, confirma que el edificio del Virgen de la Salud sigue pendiente de que la Junta devuelva el uso a su titular

El Ayuntamiento de Toledo vendió en 1970 a la Tesorería la parcela de la 'Escuela de Enfermeras' por 9.000 euros

La Escuela de Enfermería, en Palomarejos, podría reabrir sus puertas como residencia universitaria
La Escuela de Enfermería, en Palomarejos, podría reabrir sus puertas como residencia universitaria
Valle Sánchez

TOLEDO

El Ayuntamiento de Toledo ha presentado a la Tesorería General de la Seguridad Social una oferta formal de 2.040.000 euros para adquirir el edificio de la antigua Escuela de Enfermería, con el objetivo de convertirlo en una residencia universitaria. Esta propuesta ... llega tras una primera tasación realizada el pasado verano y supone, según el Consistorio, un paso determinante para iniciar el futuro proceso de licitación, recuperación y rehabilitación del inmueble.

