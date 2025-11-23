Toledo se moviliza con 300 actos contra la violencia de género este 25N

Cerca de 300 actividades van a conmemorar en la provincia de Toledo el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres organizadas por los centros de la mujer toledanos y que forman parte de la Red de Centros de ... la Mujer creada por el Gobierno de Castilla-La Mancha en nuestra comunidad autónoma.

Una intensa y variada programación de actos y actividades que se unen a la campaña institucional que el Gobierno regional ha organizado con motivo del 25N que este año se conmemora bajo el lema '#Yo no comparto violencia hacia las mujeres' que pone el foco en la violencia ejercida en entornos digitales.

Así lo ha resaltado la delegada provincial de Igualdad, Nuria Cogolludo, quien ha asegurado que «nos parece verdaderamente urgente concienciar a la sociedad de esa violencia machista que adquiere nuevas formas en los entornos digitales sobre todo a través de redes sociales, sistemas de mensajería instantánea y, especialmente, a través del desarrollo de la inteligencia artificial».

Junta a esta llamada de atención para «poner el foco en dejar de compartir imágenes sexistas», Nuria Cogolludo ha destacado la programación que, un año más, «los centros de la mujer de la provincia de Toledo han organizado y que suman alrededor de 290 actos y actividades, para conmemorar el próximo 25N».

Nuria Cogolludo ha destacado la importancia de «redoblar en estos días del mes de noviembre los esfuerzos para sensibilizar y concienciar de la gravedad de que las mujeres sigan sufriendo una violencia que llega hasta su asesinato durante este mes de noviembre en el que el que la sociedad muestra de manera especial su rechazo a esta violencia contra las mujeres».

Por ello, la delegada de Igualdad de la provincia de Toledo ha querido «agradecer de forma personal el esfuerzo adicional que las profesionales de los 21 centros de la mujer para hacer posible la celebración de esta intensa y variada programación» y también «y, sobre todo, ese trabajo de sensibilización y concienciación que realizan de forma continua desde la cercanía a la sociedad de toledana en nuestros pueblos y ciudades».

Los centros de la mujer de Bargas, Calera y Chozas, Camarena, Consuegra, Corral de Almaguer, Fuensalida, Illescas, Madridejos, Menasalbas, Miguel Esteban, Mora, Noblejas, Olías de Rey, Ocaña, La Puebla de Amoradiel, La Puebla de Montalbán, Seseña, Sonseca, Talavera de la Reina, Toledo, Torrijos, Villacañas, Villafranca de los Caballeros y Los Yébenes han organizado actos y actividades que abarcan a toda la población de la provincia de Toledo.

Actividades de distinta naturaleza con un objetivo común, luchar contra la violencia hacia las mujeres, y que incluyen acciones relacionadas directamente con el lema elegido para la campaña institucional del Gobierno regional incidiendo en cuestiones como el taller 'No es diversión, es agresión pornográfica y violencia sexual digital', a cargo del psicólogo Alejandro Villena; jornadas de formación para profesionales; taller de musicoterapia centrados en 'Mujer, música y vida'; actividades dirigidas al personal sanitario o de frases y elaboración de pegatinas contra la violencia de género.

También iniciativas dirigidas a alumnado como el taller 'Entre pantallas y realidades. Prevenir la ciberviolencia'; encuentros de clubes de lectura; el curso 'Juntas somos más fuertes' y la dinámica 'Desafiando estereotipos'; cinefórums como 'Las mujeres se verdad tienen curvas'; o programaciones radiofónicas, teatro y música.

Actos institucionales municipales, lecturas de manifiestos, colocación de pancartas, homenajes a víctimas de violencia de género, entregas de premios de concursos… y un largo etcétera.

Dos reconocimientos en la provincia de Toledo

El Acto Institucional del 25N lo celebrará el Gobierno de Castilla-La Mancha el 26 de noviembre en Molina de Aragón (Guadalajara) y como todos los años incluye reconocimientos para valorar al compromiso, el trabajo y el activismo contra la violencia de género de cinco centros educativos, uno por cada provincia la región.

Y este año, además, se han incorporado como novedad cinco empresas o entidades, una por cada provincia, en reconocimiento a «su contribución decidida a los avances en igualdad y lucha contra la violencia de género».

Cogolludo ha destacado los dos reconocimientos correspondientes a la provincia de Toledo que, en la categoría de centros educativos, va a recibir el Instituto de Enseñanza Secundaria 'Castillo del Águila' de Villaluenga de la Sagra por «haber desarrollado durante todo el año un intenso trabajo en sensibilización y prevención con todo el alumnado del este centro escolar de la comarca de la Sagra».

«También hemos querido reconocer a la Asociación Padeia, por el gran trabajo que realizan en defensa de la igualdad y en contra de la violencia de género en el ámbito de la educación y son personas jóvenes» y, muy particularmente, «por haber sido la primera entidad que firmó el convenio por una sociedad libre de violencia de género», ha asegurado la delegada provincial de Igualdad.