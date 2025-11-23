Suscribete a
Toledo se moviliza con 300 actos contra la violencia de género este 25N

Los centros de la mujer de la provincia han organizado tallares, charlas, música y teatro repartidos por toda la provincia

Imagen de archivo de una manifestación del 25N
Imagen de archivo de una manifestación del 25N

Cerca de 300 actividades van a conmemorar en la provincia de Toledo el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres organizadas por los centros de la mujer toledanos y que forman parte de la Red de Centros de ... la Mujer creada por el Gobierno de Castilla-La Mancha en nuestra comunidad autónoma.

