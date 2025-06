Toledo no lucirá por tercer año consecutivo la bandera LGTBI en el Ayuntamiento

«Otro año más sin bandera». Así ha anunciado en sus redes sociales el Grupo Municipal Socialista la decisión del equipo de gobierno del PP y Vox de no colgar, por tercer año consecutivo, la bandera LGTBI en el balcón del Ayuntamiento de Toledo. Según el PSOE, en la Junta de Portavoces, el alcalde, Carlos Velázquez, ha rechazado la propuesta de los grupos de la oposición de votar a mano alzada esta decisión. «El Orgullo del alcalde es Vox y su pacto oculto de gobierno», dicen.

Otro año más sin bandera 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/Imz7mQbI37 — Grupo Socialista Ayto Toledo (@psoe_toledoayto) June 24, 2025

Por su parte, la delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha desplegado esta mañana la bandera LGTBI en uno de los balcones de la fachada de la Delegación del Gobierno, en Toledo, con motivo de la celebración de la Semana del Orgullo. Un acto en el que ha estado acompañada por representantes de los diferentes colectivos y asociaciones LGTBI+ y por miembros de los sindicatos UGT y CCOO.

Milagros Tolón ha significado que estos colectivos, estos hombres y mujeres, «llevan muchos años defendiendo los derechos humanos y es muy importante que la Delegación del Gobierno colgara en su balcón la bandera LGTBI por tres motivos: primero, para visibilizar que el Gobierno de España está con todas las personas; segundo, porque es un testimonio para seguir luchando por conquistar derechos y libertades de personas a quienes en algunos lugares todavía son agredidas por su condición sexual; y tercero, porque vamos a seguir trabajando con la sociedad civil, el Gobierno de España está por y para los derechos de las personas que quieren decidir cómo es su vida».

La delegada del Gobierno ha querido también denunciar a aquellas administraciones públicas «que no cuelgan la bandera, eso significa que no defienden a todas las personas por igual, ni sus derechos ni sus libertades. Lamentablemente, la primera medida que adoptó el alcalde de la ciudad de Toledo cuando llegó al Gobierno municipal fue no colocar la bandera LGTBI en el balcón del ayuntamiento, y así llevamos tres años, lo que denota falta de solidaridad con estas personas.