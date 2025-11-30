Toledo se llena de libros: el Casco no solo vive de luces y mercadillos

En pleno auge de las luces navideñas y los mercadillos que llenan el Casco Histórico, este domingo Toledo volvió a demostrar que la cultura también puede ocupar el centro de la vida urbana. El 'Rastro Literario', organizado por la Asociación Cultural Libros Viven, convirtió ... el Corral de Don Diego y el Salón Rico en un espacio de encuentro para lectores, familias y curiosos, recordando que la ciudad no solo se ilumina por fuera, sino también por dentro.

Bajo el lema «Fantasía, Cuentos y Poesías», la jornada reunió cientos de libros, relatos y actividades en un ambiente que sobrevivió incluso al frío tras la lluvia nocturna. Desde la mañana, el espacio se llenó de toledanos y visitantes atraídos por la posibilidad de comprar libros a precios populares, intercambiarlos gratuitamente y disfrutar de una programación cultural diseñada para todos los públicos.

José Antonio Torán, presidente de la Asociación Cultural Libros Viven, explicó a ABC que el objetivo del Rastro es «facilitar el acceso a la cultura y a la lectura», no solo mediante la venta de libros asequibles, sino también con actividades gratuitas: cuentacuentos, pintacaras, conferencias y talleres. «Damos oportunidades a que las personas puedan tener la cultura mucho más cerca y de forma gratuita», señaló.

Torán destacó además el pilar medioambiental del proyecto, desarrollado junto a ARBA Toledo: por cada tres libros vendidos se plantará un árbol o planta autóctona en la ciudad. «Queremos fomentar la sostenibilidad a través de la reutilización de libros para reducir el desperdicio y minimizar el impacto ambiental», recordó.

FOTOS: H. FRAILE

La edición de este domingo contó también con la participación de YMCA Toledo, que instaló un puesto de venta de libros de segunda mano y organizó cuentacuentos y talleres para el público infantil, reforzando el componente social del Rastro Literario. En cada edición, una entidad sin ánimo de lucro es invitada a colaborar y visibilizar su trabajo.

Cultura en el Casco

Desde su puesta en marcha el pasado marzo, el Rastro Literario —que solo se ha visto interrumpido por el calor del verano y la lluvia de octubre— se ha ido consolidando como una cita cultural mensual que fusiona dinamización del Casco Histórico, reutilización, lectura accesible y participación ciudadana. La edición de este domingo, celebrada entre las 11.00 y las 18.00 horas, ofreció: La charla «No son gigantes, sino molinos: hablemos de fantasías nobiliarias», impartida por José María San Román (STEHG). El recital poético «Con los versos al aire» y micro abierto, a cargo de El Dorado AC. Actividades infantiles como Cuentacuentos y Kamishibai de YMCA Toledo. El taller «Arquinsectos de la Naturaleza», organizado por ARBA Toledo y Seacam.

Rastro Literario y el 2031

La colaboración del Consorcio de Toledo y el Ayuntamiento permite que esta iniciativa continúe creciendo y fortaleciendo la vida cultural del Casco, en sintonía con los objetivos de la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura 2031: programación estable, sostenibilidad, activación del patrimonio y participación ciudadana. La organización adelanta que, si nada lo impide, la próxima edición será el 28 de diciembre.