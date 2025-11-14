Suscribete a
Toledo hace justicia a su historia: comienza la instalación de la escultura de María Pacheco frente al Alcázar

La obra en bronce del escultor Julio Martín de Vidales reivindica la figura de la Leona de Castilla cinco siglos después de la revuelta comunera

La Leona de Castilla, la poderosa mujer que lideró la última resistencia comunera contra Carlos V

La base donde irá colocada la escultura ya ha sido colocada
F.F.

Toledo

Los trabajos para instalar una escultura dedicada a María Pacheco, la 'Leona de Castilla', han comenzado ya en el entorno del Alcázar de Toledo, justo frente a la puerta de la Biblioteca regional, en la confluencia entre la Cuesta de Carlos V y la ... Cuesta de los Capuchinos.

