Toledo impulsa la economía social con la feria 'Seis Sentidos'

Un asistente a la feria compra un libro en uno de los puestos

Las manos de Tetiana y Marina fueron unas de las protagonistas de la 'Feria de Economía Social Seis Sentidos' que durante la mañana de este sábado se ha celebrado en el jardín de San Lucas, en el Casco. Ambas, trabajadoras de la empresa Medina Mudéjar Baños Árabes, repartieron momentos de relajación cada cinco minutos, gracias a sus conocimientos adquiridos en el curso de aprendizaje que realizaron con la Fundación Nexo Empleo.

La entidad, organizadora de la I 'Feria de Economía Social y Solidaria Seis Sentidos', ha reunido a varios vecinos y turistas interesados por la compra responsable. Su presidenta, Cristina Izarra, se ha congratulado por la celebración de este tipo de eventos en Toledo que ha congregado a «empresas cercanas, responsables, preocupadas por las personas, la igualdad y, por supuesto, por el medioambiente», cuya organización ha sido posible gracias a los Fondos Perte de la Economía Social.

Empresas de Castilla-La Mancha, incluso de otras comunidades, cuyo objetivo es «promover el consumo sostenible y la transparencia», han ofrecido sus productos de artesanía, alimentación saludable, libros, servicios de consultorías e incluso, masajes. Todo ello, amenizado por la música de la 'Asociación Momentum'.

Un encuentro que no quiso perderse la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, que, tras conocerse de primera mano los productos ofertados, ha destacado «el compromiso» que el Ministerio de Trabajo y Economía Social tiene para impulsar la inserción laboral y la economía social ya que «fijas en el territorio porque el centro son las personas y, porque la riqueza también se queda y de alguna forma se distribuye en el entorno».

«Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma donde hay muchas zonas rurales y, donde cada vez hay más empresas de economía social, afortunadamente, cada vez van creciendo más», ha concluido.