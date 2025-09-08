Toledo explora acuerdos con aerolíneas chinas para promocionarse en vuelos directos a Madrid como destino cultural
El alcalde Carlos Velázquez subraya que la feria de Xi'an está siendo «muy productiva» y que la misión comercial está sirviendo para reforzar los vínculos culturales e históricos con China
Toledo refuerza en China su estrategia para atraer turismo de calidad que «genere un alto impacto en la economía de la ciudad»
La delegación toledana en China, encabezada por el alcalde Carlos Velázquez, ha participado en la inauguración de la XXV Feria de Inversión de Xi'an, considerada la cita más relevante del país asiático en materia de atracción de capital y una de las más destacadas a nivel internacional.
Durante la jornada, la representación municipal ha mantenido encuentros con representantes institucionales y empresas del sector con el objetivo de abrir nuevas oportunidades económicas y turísticas para Toledo.
En este sentido, Velázquez ha señalado que desde el Ayuntamiento de Toledo «queremos fomentar la atracción de capital chino dentro de la expansión de empresas chinas en el extranjero». Para avanzar en este propósito, se han reunido con el responsable del ICEX en China, Jaime Lorenzo García-Ormaechea, y con Pedro Manuel Moreno Fernández, vicesecretario general de la UNCTAD de las Naciones Unidas, «con quienes ha explorado «vías de colaboración para potenciar un turismo de calidad».
La agenda también ha incluido contactos con compañías aéreas cuyos vuelos operan entre distintas ciudades chinas y Madrid. El objetivo es aprovechar las conexiones directas para promocionar Toledo como destino cultural y turístico entre los viajeros procedentes del país asiático. Según adelantó Velázquez, «las conversaciones continuarán próximamente reuniones en las oficinas de las aerolíneas en Madrid».
El alcalde ha valorado la participación en esta feria como muy positiva. «Está siendo muy productiva que responde a las expectativas marcadas, un viaje que está siendo intenso, pero muy fructífero, ya que está sirviendo para reforzar los vínculos culturales e históricos, para situar a Toledo en el mapa de destinos preferentes para el turismo internacional procedente de China», afirmó.
