La Complutense se persona en el caso Begoña Gómez porque cree que pudo sufrir un perjuicio económico

Toledo desembolsa 254.000 euros en intereses por renunciar a la Escuela de Danza y Música de La Alhóndiga

La portavoz del PSOE, Noelia de la Cruz, explica que esos intereses son «un coste añadido, evitable, que refleja una gestión ineficiente»

Toledo dice adiós al proyecto de la Escuela de Danza en la Alhóndiga

La Alhóndiga, en la imagen, por el momento sin planes de futuro conocidos
La Alhóndiga, en la imagen, por el momento sin planes de futuro conocidos H. FRAILE

J. Guayerbas

Toledo

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo, Noelia de la Cruz, ha denunciado que la ciudad ha perdido 254.000 euros en intereses tras la devolución de 3 millones de euros de fondos europeos destinados a la construcción de una ... Escuela de Artes Escénicas, Danza y Música en el edificio histórico de La Alhóndiga.

