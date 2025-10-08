Toledo desembolsa 254.000 euros en intereses por renunciar a la Escuela de Danza y Música de La Alhóndiga

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo, Noelia de la Cruz, ha denunciado que la ciudad ha perdido 254.000 euros en intereses tras la devolución de 3 millones de euros de fondos europeos destinados a la construcción de una ... Escuela de Artes Escénicas, Danza y Música en el edificio histórico de La Alhóndiga.

Según ha recordado, el equipo de Gobierno de Carlos Velázquez ha renunciado formalmente al proyecto cultural y ha devuelto la ayuda recibida de fondos europeos, pero además, como ha incidido la socialista, ha tenido que pagar intereses al no haber ejecutado la inversión comprometida.

«La ciudad no solo se queda sin una infraestructura cultural de primer nivel, sino que además ha tenido que pagar 254.000 euros en intereses por no utilizar esos fondos. Es un coste añadido, completamente evitable, y que refleja una gestión ineficiente», ha señalado De la Cruz.

La portavoz ha explicado que el dato figura en los extractos de los decretos de alcaldía, revisados por su grupo, donde se confirma tanto la devolución de los 3 millones como el abono de los intereses.

Una decisión que «penaliza» a la ciudad

De la Cruz ha subrayado que estos 254.000 euros de dinero público podrían haberse destinado a inversiones reales en los barrios, como la mejora de viales o infraestructuras culturales y sociales.

«El Ayuntamiento podría haber destinado estos más de 250.000 euros, por ejemplo, a modernizar el Polígono Industrial, que también sufre el abandono del Gobierno local», ha recordado.

La socialista ha lamentado que no solo se haya perdido una infraestructura estratégica para la formación y promoción de las artes escénicas, sino que «se penalice económicamente a Toledo» por una decisión que no ha sido explicada públicamente.

«Toledo pierde empleo, formación y dinero»

El proyecto de la Escuela de Artes Escénicas se presentó en la anterior legislatura con el objetivo de rehabilitar La Alhóndiga, un edificio emblemático situado en el corazón del casco histórico, y dotar a Toledo de un centro de referencia para la enseñanza de danza, música y teatro.Para De la Cruz, la renuncia a este proyecto confirma la falta de «visión cultural y estratégica» del equipo de Gobierno. «Toledo no solo pierde una oportunidad cultural, pierde empleo, formación y vida para el centro de la ciudad. Y ahora, además, sabemos que también pierde dinero».