Toledo desbordado por el Pilar: calles llenas, hoteles al límite y restaurantes hasta la bandera

Miles de visitantes han convertido este fin de semana festivo en uno de los más concurridos del año en la capital regional, impulsados por el buen tiempo y el tirón de la Feria de Artesanía, Farcama

Un grupo de turistas descansa en Zocodover a medio tarde
Un grupo de turistas descansa en Zocodover a medio tarde J.G.

J. Guayerbas

Toledo

Toledo ha vivido este fin de semana una auténtica avalancha de visitantes. Las calles del Casco Histórico se han convertido en un hervidero de turistas que, aprovechando el puente festivo en comunidades como Andalucía, Asturias, Aragón, Castilla y León y Extremadura, han elegido ... la capital regional como destino para disfrutar de unos días de descanso bajo un tiempo plenamente otoñal.

