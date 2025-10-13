Toledo desbordado por el Pilar: calles llenas, hoteles al límite y restaurantes hasta la bandera

Toledo ha vivido este fin de semana una auténtica avalancha de visitantes. Las calles del Casco Histórico se han convertido en un hervidero de turistas que, aprovechando el puente festivo en comunidades como Andalucía, Asturias, Aragón, Castilla y León y Extremadura, han elegido ... la capital regional como destino para disfrutar de unos días de descanso bajo un tiempo plenamente otoñal.

Desde el viernes, la afluencia ha sido constante, con colas a la hora de comer en los restaurantes, terrazas repletas y una ocupación hotelera que ha rozado el lleno. Los visitantes, en su mayoría familias, parejas y grupos de amigos, han llenado las principales plazas y miradores de la capital regional, dejando imágenes de una ciudad vibrante y llena de vida en cuanto al turismo.

Uno de los principales focos de atracción ha sido la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha, Farcama, que ha cerrado su edición 43 con miles de visitantes y un balance económico positivo, consolidándose como uno de los grandes eventos del calendario otoñal en Toledo.

El buen tiempo ha sido, sin duda, un aliado clave con temperaturas suaves y cielos despejados que han invitado a pasear, incluso a disfrutar de helados, y recorrer los rincones más emblemáticos de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

En El Miradero, la escultura de Federico Martín Bahamontes se ha convertido en punto de parada obligada, incluso para un grupo de ciclistas que no ha dudado en fotografiarse junto al mítico campeón toledano.

Mientras tanto, los aparcamientos completos, el constante trasiego de taxis y autobuses y el bullicio en cada esquina han sido la nota dominante de un fin de semana que confirma a Toledo como uno de los destinos más visitados en este puente del Pilar.